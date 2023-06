Shakira y Gerard Piqué: a un año de su mediática separación

Este domingo se cumplió un año del anuncio de separación de Shakira y Gerard Piqué. Una ruptura que no sorprendió a la prensa, pues días antes salió a la luz desde ´El Periódico de Catalunya´, que ambos estaban pasando una crisis sentimental.

Aunque el comunicado está escrito en plural, fue la agencia de comunicación de la artista la que lo lanzó: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Unas palabras que, un año después, tienen un gran significado. Ahora, Shakira se encuentra disfrutando de su nueva vida junto a sus hijos, con un rumor de romance con el piloto Lewis Hamilton y Piqué exprimiendo al máximo su relación con Clara Chía.

Cómo se ha dado el mediático proceso de ruptura

Según la prensa española, primero lo comunicaron y luego salió a la luz la relación del futbolista con la joven... un bombazo informativo que, a día de hoy, todavía no han explicado si fue el detonante de su ruptua o no. A Shakira la vimos hundida, pero lo cierto es que cuando pasaron unos meses vimos como resurgía y se volcaba en su música para salir adelante.

En dicho comunicado, emitido hace justo un año, hablaban y dejaban claro que la máxima prioridad de ambos eran sus hijos y lo cierto es que es algo que han demostrado con creces durante estos meses, ya que su disputa ha sido precisamente la custodia de sus hijos. En un primer momento, a Piqué no le parecía bien que la artista se quisiese ir a Miami a vivir con ellos, aunque finalmente cedió.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/05/shakira-pique-r6hdmsujumsgrjqkwnlazfo-1200x840abc-f666b756.jpg Shakira y Piqué en una foto de archivo en plena crisis sentimental. (FUENTE EXTERNA)

Con el paso del tiempo se confirmó la infidelidad de Gerard Piqué y toda la situación se convirtió en tema de debate. Especialmente cuando el español confirmó su nueva relación con una joven de 23 años, Clara Chía, quien también ganó defensores. Mientras tanto, Shakira daba de qué hablar con sus canciones cada vez más directas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/05/clara-chia-en-el-coche-junto-a-pique-fc1f60f4.jpeg Clara Chía y Piqué fueron captados juntos a días de que el futbolista anunciara su separación de Shakira (FUENTE EXTERNA)

Durante los últimos 12 meses Shakira, Piqué y Clara Chía han estado en el centro del huracán. Es por eso por lo que, a un año del día en el que todo comenzó, le recordamos cada detalle importante de esta polémica separación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/05/gerard-pique-clara-chia-shakira17605340521753504221200x675-117ef562.png Clara Chía y Gerard Piqué / Shakira.

Desahogo en canciones

Mediante sus composiciones Shakira vivió lo que parecía un proceso de duelo musical. El 21 de abril llegó Te Felicito junto a Rauw Alejandro, lanzamiento musical que anunció el tan esperado álbum número 12 en la carrera de Shakira luego de El Dorado que salió en el año 2017. Pero lo que pocos sabían era que con esta canción la barranquillera iniciaba una ronda de lanzamientos dedicados a lo que estaba viviendo, en ese momento, de manera privada.

Tiempo después, el 4 de junio de 2022, el mundo empezó a descubrir los mensajes secretos –y no tanto– que Shakira había guardado en las letras. "Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso".

El 19 de octubre, Shakira nuevamente sorprende con un lanzamiento musical. Monotonía, junto a Ozuna, fue la primera canción que la colombiana lanzó tras hacer pública su separación y su letra y video nuevamente dejaban claro que la cantante estaba retratando sus sentimientos.

"No fue culpa tuya ni tampoco mía / fue culpa de la monotonía / Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría / De repente ya no eras el mismo / me dejaste por tu narcisismo / te olvidaste de lo que un día fuimos", cantó Shakira en la canción que retrató el dolor de la traición.

11 de enero de 2023 es el día en el que Shakira lanzó la canción con la que rompió 14 Guinness World Records. Se trata de la Music Session #53 junto al productor argentino Bizarrap. La barranquillera ya le había cantado al dolor, ahora con rabia se desahogaba ante el micrófono.

"Una loba como yo no está pa´ tipos como tú", "Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena", "Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio", fueron solo algunas de las frases de esta canción.

Al día siguiente, Piqué apareció en la Kings League respondiendo los ataques de la colombiana al llegar en un carro Twingo y luciendo un Casio.

El 1 de marzo de 2023 la cantautora se une a su compatriota Karol G, las colombianas causaron revuelo con el lanzamiento de TQG, abreviatura de Te Quedó Grande. Al respecto Karol G reveló en la W Radio que la canción, escrita por ella, había nacido en medio de sus días difíciles y al conocer por lo que pasaba Shakira decidió sacarla al mercado.

"Verte con la nueva me dolió / Pero ya estoy puesta pa´ lo mío / Lo que vivimos se me olvidó / Y eso e´ lo que te tiene ofendido / Que hasta la vida me mejoró / Por acá ya no eres bienvenido", interpretan las dos colombianas en su colaboración.

Se cierra el ciclo

Shakira presentó Acróstico, una canción dedicada a sus hijos y que publicó con un video animado. Pero la barranquillera demostró que no se cansa de causar asombro entre sus fanáticos, lanzando el videoclip oficial del tema, con la participación de Milan y Sasha.