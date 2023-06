Todavía disponibles boletas para segundo show de Arcángel en el Quisqueya

El reggaetonero boricua Arcángel, llega la noche de este sábado al Estadio Quisqueya, con la primera entrega de su concierto "Just in time", el cual, a decir por sus organizadores está "sold out", por lo que hubo que abrir una segunda función para mañana domingo.

Sin embargo, tras consultar en la boletería "Tu Boleta", faltando al menos 24 horas para el segundo show, se pudo visualizar que la mayoría de las boletas no se han vendido.

En el Special Guest, donde las boletas tienen un costo entre los RD$8,000 y los RD$24,000.00, solo se han vendido las de las filas 1A y A9. Todas las del centro están disponibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/11/whatsapp-image-2023-06-10-at-102234-pm-bc6335c3.jpeg

Mientras, las boletas del VIP, con un costo entre los RD$6,000 y RD$8,000 solo se ha vendido la fila C5.

En tanto que las entradas generales (terreno), con un precio de RD$3,200.00 todas se ven disponibles.

Según se puede observar en la página oficial de Tu Boleta, los palcos, cuyas entradas tiene un costo de RD$1,900.00 solo se han vendido algunas del centro y los laterales.

Concierto especial

Al hacer el anuncio de sus presentaciones, el boricua prometió repasar casi 20 años de carrera con éxitos como "Por amar a ciegas", "Pa´ que la pases bien" o la reciente "La jumpa", con Bad Bunny, este sábado 10 y domingo 11 de junio en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, bajo la producción de SD Concerts y patrocinio de Cerveza Presidente.

Para Arcángel la emoción es mayor porque está dedicada a su madre Carmen Rosa Santos, quien en los 80 estuvo como merenguera en varias orquestas, incluyendo Las Chicas del Can y es su representante. El artista la define como la persona más importante en su vida.