"Casados en caos", programa que marca el regreso de Karen Yapoort a la TV junto a Daniel Sarcos

La comunicadora Karen Yapoort regresa a la televisión con un programa de temporada orientado a la familia dominicana.

La apuesta televisiva "Casados en caos" se estrena el domingo 3 de septiembre a través de Color Visión, canal 9, y estará acompañada del reconocido animador Daniel Sarcos.

En un encuentro con la prensa realizado este miércoles en Caribbean Cinemas de Downtown Center, Karen, Daniel y el productor general Alberto Zayas, ofrecieron los detalles.

Si bien se expondrán diversos problemas que viven las parejas, Karen Yapoort precisó que en todo momento contarán con una gama de expertos que se va a dedicar a esa familia durante el espacio y después a modo de acompañamiento.

Para el también actor y cantante venezolano Daniel Sarcos el proyecto de la pantalla chica es una herramienta para que la familia se consolide a través de la fe y la educación.

Solución a los conflictos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/15/alberto-zayas-karen-yapoort-y-daniel-sarcos-6bfb874b.jpg Alberto Zayas, Karen Yapoort y Daniel Sarcos. (FUENTE EXTERNA)

Tanto en el teaser presentado como en las declaraciones de los protagonistas, el programa de televisión, que contó con la asistencia de su director general Angel Laureano, está concebido como un espacio que busca dar solución a los conflictos básicos de un matrimonio de la mano de profesionales que les ayudarán en la búsqueda de respuestas a sus dificultades y "poder determinar las medidas más pertinentes".

"Es un proyecto que fue orado y pedido en oración. Dios me lo confirmó cuando Daniel Sarcos y Alberto Zayas me dijeron -me encanta-. Tener a Daniel en mi proyecto viene de mi admiración por él, me motivó su naturalidad", elogió la modelo y actriz que estuvo acompañada de su esposo, el expelotero de Grandes Ligas, Edwin Encarnación, y sus hijos.

A Daniel, que volvió a asentarse en Miami, Estados Unidos, le pareció extraordinario, emotivo y divertido el concepto de "Casados en caos", sobre todo, porque "puede ser un reto para mí", dado que ya él lo ha hecho todo y es conocida su trayectoria por más de 30 años en toda Latinoamérica.

Los matrimonios expuestos en ocho capítulos se encuentran en situaciones que pueden desencadenar un divorcio. Agradeció a los especialistas que intervendrán a las familias participantes según el caso: desde psicólogos, psiquiatras, abogados hasta profesionales en finanzas personales.

Karen expresó que se siente sumamente feliz al ver realizado un sueño que estuvo acariciando por casi dos años.

"Para mí este breve espacio fuera de la televisión fue sumamente enriquecedor y de crecimiento, dedicada en cuerpo y alma a mi familia y con el tiempo disponible para poder dar la mano a otras. En este proceso Dios me inspiró para escribir este proyecto como una respuesta a un llamado de emergencia de las familias que enfrentan hoy día situaciones y que no tienen a la mano la ayuda necesaria", indicó la comunicadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/15/karen-yapoort-proyecto-prensa-253bf324.jpg Ana López, Ángel Laureano, Karen Yapoort, Daniel Sarcos y Zumaya Cordero. (FUENTE EXTERNA)

Número para participar

Esta primera edición de 8 episodios será la plataforma donde 16 familias podrán ser ayudadas. Se ha habilitado el número de WhatsApp 829-569-1111 para las familias que quieran presentar sus casos.

Mediante el referido contacto podrán inscribirse y ser evaluados para participar.

El programa podrá seguirse en las redes sociales en @casadosencaos.

