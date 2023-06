Ana Carolina se sometió a cirugía para buscar extraer los biopolímeros de sus glúteos

La modelo Ana Carolina se sometió a una cirugía para extraer de su organismo los biopolímeros que afectan sus glúteos, al punto de no dejarla realizar una vida cotidiana normal.

"Hoy me voy a operar porque descubrimos que los biopolímeros me están haciendo mucho daño. Tengo mis glúteos lesionados y yo no sabía. Yo me puse ese veneno hace 11 años, sin saber que me causaría algún efecto secundario, porque desconocía lo que era eso", se le escucha relatar en un audiovisual subido a Instagram horas antes de someterse a la intervención médica.

"Ahora se me complica hasta llevar una vida normal, cargarlos y demás, porque siempre estoy con unos síntomas extraños en mi cuerpo, con fiebre, con dolor en la cadera, no me puedo sentar, siento que me queman", añadió.

"Uno no sabe lo que se está poniendo en su cuerpo, eso es horrible..., oren por mí", relató.

En el pie del video asegura que, "Hago este video con la intensión de que, si estás pasando por algo similar, entiendas, que puedes hacer las cosas con tiempo, y no como yo, que la ignorancia me hizo víctima de esta situación, difícil, además. Hoy por múltiples razones entro al quirófano tras tomar la decisión de retirar de mi cuerpo el veneno que me ha causado tanto malestar".

Sólo pudieron sacarle entre el 75 % y el 80 %

Entrevistado en el programas radial, La Fórmula, el doctor Enriquillo Clime, quien operó a la instagramer informó que sólo pudieron sacar entre el 75 % al 80 % de biopolímeros, ya que aseguró que "es imposible retirar el 100 %".

Dijo que la intervención quirúrgica tardó cuatro horas y que, Ana Carolina se encuentra bien de salud y de estética, aunque sus tejidos se encontraban afectados.

"Estará en proceso de recuperación. No tiene otra operación pautada, pero es prácticamente imposible sacar el 100 por ciento del producto", explicó.