Gerard Piqué y Clara Chía ya tendrían fecha para anunciar su boda, según la prensa española

Gerard Piqué va a dar con Clara Chía ese paso que, al parecer, Shakira no quiso (la propia cantante comentaba durante una entrevista, era ella quien no quería casarse para que él la viese como su novia y estuviese siempre en estado de "alerta"). Según informa el medio español Look en exclusiva, el excentral del Barcelona y su nueva pareja, Clara Chía, con la que llevaría poco más de un año, han decidido casarse.

Ahora, son varias las personas del entorno cercano a la pareja las que habrían filtrado la información a este medio sobre cómo van a comunicar este enlace a la familia y seres queridos y los preparativos que están llevando a cabo de cara a ese momento tan especial.

Una información que avala los rumores de campanas de boda que sonaron hace unas semanas cuando un testigo que estaba en la joyería Rabat del Paseo de Gracia de Barcelona dijo que había escuchado cómo le preguntaban al empresario por una pieza durante una visita a la tienda y este respondía: "Se lo están arreglando ya".Lo que habría hecho pensar que la pareja tenía encargado un anillo de compromiso.

El portal de OkDiario ha adelantado cuándo harán oficial el anuncio de su compromiso. Asegura los enamorados van a a anunciar el próximo 24 de junio, durante la boda del hermano del deportista, su futuro enlace matrimonial.

El deportista habría elegido la boda de su hermano pequeño Marc, que se casa con María, su novia de toda la vida, para hacer oficial su compromiso con la joven que le ha robado el corazón y con la que ha rehecho su vida en este año tan complicado para ambos.