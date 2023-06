Así reaccionaron Lili Estefan y Raúl de Molina a la noticia de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

"Oh my God (Oh mi Dios) Un sueño hecho realidad", dijo entre lágrimas la popular presentadora cubana Lili Estefan al enterarse de que fue incluida entre los homenajeados con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2024, al igual que su compañero de "El gordo y la flaca", Raúl de Molina.

En el video, ella estaba abrazada a su hija al leer la noticia y rodeada de flores. Agregó que ese próximo reconocimiento es para sus hijos Lina Teresa y Lorenzo Jr. Luaces.

Mientras que "El Gordo", Raúl de Molina, vio la noticia desde su IPad y por igual se mostró emocionado a la par que su esposa, Millie de Molina, lo grababa.

Lili Estefan y Raúl de Molina llevan 25 años al frente de El Gordo y la Flaca, el programa diario de farándula y entretenimiento de la cadena hispana Univision.

El show televisivo se transmitió por primera vez el 21 de septiembre de 1998. Enrique Iglesias fue el primer invitado de la historia del show, reseña Univision.

Lili Estefan y Raúl de Molina celebraron la noticia de la estrella en Paseo a la Fama de Hollywod que se realizará en 2024.

El anuncio estuvo a cargo de Ellen K, presidenta del Comité de Selección del Paseo de la fama, durante una ceremonia especial que se realizó desde la azotea del reconocido hotel The Aster.

Otros reconocidos

Las actrices Gal Gadot y Michelle Yeoh, así como el fallecido actor Chadwick Boseman, son algunas de las celebridades que recibirán una estrella junto a más de una treintena de famosos que serán acreedores de una estrella en el famoso bulevar ubicado en Los Ángeles, California (EE.UU.).

Boseman, protagonista de la cinta "Black Panther" (2018) que falleció en agosto de 2020, recibirá una estrella póstuma al igual que el cantante y compositor apodado el "Rey del Soul", Otis Redding.

En la categoría de grabación, algunos de los seleccionados fueron la cantante Gwen Stefani, conocida por su carrera como solista y también por ser la vocalista de la agrupación No Doubt, la banda británica de rock Def Leppard, el rapero Dr. Dre, así como la cantante Toni Braxton, responsable del tema "Un-Break My Heart", entre otros.