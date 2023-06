Offset acusa a Cardi B de serle infiel y ella le responde

El escándado vuelve a rodear el matrimonio de Cardi B y Offset.

Ha sido el propio rapero del trío Migos quien acusó a su esposa y madre de dos de sus hijos de serle infiel en una publicación que colgó en sus historias de Instagram y que rápidamente borrró.

"Mi esposa f-ked a Nigga on me gang yall n-as sabe cómo vengo", decía el mensaje del intérprete de "Walk It Talk It" de 31 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/26/mensaje-offset-4783adb1.jpg El mensaje que subió Offset.

Respuesta de Cardi B

Cardi B recurrió a Twitter Spaces este lunes para responder al comentario de su esposo, lo que claramente muestra de que están en crisis nuevamente.

Cardi al iniciar recitó una estrofa de una canción de la cantante Keyshia Cole que se titula "Yo debería haber engañado".

"En primer lugar, déjame decirte... No puedes acusarme de todas las cosas de las que sabes que eres culpable. ¡Canta conmigo, todos! Y veo que es fácil para ti echarme la culpa de todo. ¡Sí, cariño!", posteó.

"Escuchen", continuó, hablando directamente a sus oyentes. "No le presten atención a ese hombre de campo, ustedes".

Argumentó que no puede acostarse con nadie "en la industria" porque ellos "también lo dirían", es decir, que de ser cierto la historia sería filtrada en la prensa.

Cita el medio estadounidense Page Six que hablando directamente con Offset, Cardi le exigió que "dejara de actuar como un estúpido".

"¿La m**rda? Deja de jugar. Eso es todo lo que diré, hijo de pu##, porque de verdad, seamos serios". "Si le estuviera dando este p—y a alguien, estaría fuera", insistió Cardi.

Los raperos están casados desde septiembre de 2017.

Problemas en el matrimonio

No es desde ahora que los mediáticos cantantes enfrentan problemas en el matrimonio. En septiembre de 2020 la intérprete de "Money" le pidió el divorcio.

"Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme [...] No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas", expresó la artista en ese momento.

Luego arreglaron sus diferencias por un tiempo. Pero el rumor regresó.

Cardi B y Offset son padres de Kulture Kiari de cuatro años y Wave, de casi dos años.