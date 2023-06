Hony Estrella sobre Yailin: "Están alabando tanto a una muchacha que no tiene talento"

Hony Estrella decidió responder a las críticas que ha recibido por su opinión sobre Yailin la más viral, de quien dice "no tiene talento", pero es adorada por un grupo de personas que la tiene como referente.

"A mí no me importa que ese público no me conozca. Ustedes no saben del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ustedes no saben que Juan Bosch escribió el libro La Mañosa. Ustedes no saben que Obama fue presidente de los Estados Unidos. Que ustedes no sepan quién soy yo no me importa. Lo que sucede es que ustedes quieren tener un referente para sentir que alguien las sacará del lodo en el que están. Por eso están elogiando a una joven que no tiene talento", dijo la veterana actriz y presentadora en el programa radial para el que labora.

Esta opinión de la también locutora generó cientos de comentarios de los seguidores de la ex de Auel AA, donde utilizan todo tipo de ofensas contra la actriz.

"A Shakira un profesor le dijo que no sabía cantar, que su voz era la de un chivo y mira quien es ella hoy por ignorar esa crítica", escribió una usuaria, otrta recordó el momento en el que, Rosalía fue rechazada de un concurso de canto y hoy es una estrella global.

Otras personas también catalogaron como una decepción las palabras de la también actriz, de quien esperaron apoyo para la joven de 20 años que supuestamente sufre de pánico escénico.

"Hoy dejo de seguir a esta tipa", "Ella no puede hablar así de una mujer. Que mejor no opine" y ¿Dónde queda el discurso de apoyarnos entre mujeres?", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales, donde amenazan con cancelar o funar a Hony Estrella.

No es la única

Otros famosos como Mariela Encarnación o Molusco expresaron la falta de preparación de la urbana.

"Yo vi talent show con gente con mucho más talento que Yailin...ser artista no s un evento benéfico es una profesión", dijo y agregó Yailin ha desperdiciado las plataformas que le dieron Anuel AA y Tekashi69.

"Lo que yo ví de Yailin el sábado fue terrible, yo núnca en mi vida había visto un artista con show tan malo. Sus fanáticos le tienen hasta pena", estas palabras también generó cientos de opiniones en contra del comunicador puertorriqueño.

Otra que criticó la presentación de Yailin fue la comunicadora Mariela Encarnación. "El público paga un show. Eso incluye su rol en la tarima. Una coreografía, montaje , destreza en escena. Si bien la experiencia se gana con el tiempo la disciplina debe imperar . El artista debe estar a la altura de su popularidad, una serie de coreografías express se monta en 5 días, pero se monta", escribió en un posteo de Diario Libre en Instagram.