Fefita La Grande sufre caída en un aeropuerto

Circula un video en las redes sociales que muestra el momento en el que la legendaria cantante Fefita La Grande sufre una caída en un aeropuerto local. Se desconoce dónde ocurrió el hecho.

En el video se ve a la artista saludando a los presentes cuando, inesperadamente, tropieza con su maleta y cae al suelo y varias personas acuden en su auxilio. Al parecer no sufrió daño.

La Vieja Fefa publicó en un cuenta de Instagram un video en una actividad tocando su acordeón y escribió: "Todo el que cae y se levanta es de admirar, pues me he caído muchas veces y gracias a Dios me he levantado, así que dejen la crítica por Dios".

Manuela Josefa Cabrera Taveras, conocida como Fefita La Grande, es una acordeonista dominicana y la más reconocida intérprete femenina del merengue típico. Es sobreviviente de cáncer de seno.

Por su estilo único al tocar el acordeón, sus merengues que mantienen la esencia del merengue típico original y la música de enramada ha obtenido los mayores reconocimientos en su natal República Dominicana.