Sergio Carlo confirma su soltería: "Estoy en plenitud, en abundancia"

Sergio Carlo confirmó lo que se especulaba desde hace meses y que muchos consideraban un secreto a voces: su relación con Gabriela Arriaza llegó a su fin, tras siete años de matrimonio.

En un adelanto de la edición especial "Verano + Hot" de Noche de Luz, el comunicador dominicano reveló entre risas que es un hombre soltero. "Todos estamos solteros aquí, menos La Materialista", expresó el productor del Antinoti, refiriéndose a los demás invitados del programa.

Tras la confesión, la presentadora Luz García le preguntó en qué etapa de su vida se encuentra, a lo que respondió: "En plenitud, en abundancia", para luego bromear que está "bendecido y enamorado de su carrera".

Gabriela Arriaza y Sergio Carlo se casaron en enero del 2016. Desde principios de este año y tras complicaciones de salud de Gabriela, empezaron a surgir las especulaciones de separación. Los rumores cobraron fuerza luego de que Sergio Carlo decidiera volver a radicarse en República Dominicana, en Punta Cana, y ella se quedara en Estados Unidos.

En junio, Gabriela concedió una entrevista al programa "Mujeres al Borde" de la comunicadora Ingrid Gómez, en la que no quiso ofrecer detalles sobre el estado de su relación con el comunicador. "Yo no voy hablar de mi vida personal... entiendo que mucha gente quiere saber qué está pasando, pero esa es mi vida personal y yo no voy hablar de eso", respondió al ser cuestionada sobre el tema.

En el programa especial de "Noche de Luz", Sergio Carlo dice que, aunque no se ve en pareja en estos momentos, no descarta la posibilidad en un futuro. "Verano + Hot" se estrena este domingo dos de julio a las 10:00 de la noche por Antena Latina.