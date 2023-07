Loni Willison, la famosa exmodelo que ahora vive en la indigencia

Loni Willison, una famosa modelo que fue portada de numerosas revistas y que formó pareja con Jeremy Jackson, que durante ocho años interpretó al hijo del personaje protagonista de Los vigilantes de la playa. Un conocido actor de televisión que, de acuerdo a medios internacionales, supuso un infierno para ella, cosa que originó su declive, fue avistada viviendo en la indigencia.

Hasta hace algunos años, Willison se ganaba la vida como modelo y portada de revistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/03/loni315630x420-5437496b.jpeg Loni Willison, una famosa modelo que fue portada de numerosas revistas. (FUENTE EXTERNA)

Jackson y Willison se casaron en el 2012. Un matrimonio que cuando se consumó, no hacía pensar en el infierno que ha vivido a su lado, y que la ha llevado, once años después, a vivir en la indigencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/03/hobie2-e6a5ff9f.jpeg Loni Willison y Jeremy Jackson. (FUENTE EXTERNA)

Después de dos años y un divorcio muy sonado, Loni acusó a su marido de quererla estrangular. Después del infierno que asegura haber vivido, sufrió una grave crisis mental y se vio inmersa en graves adicciones al alcohol, la marihuana y la metanfetamina. Ofertas de trabajo que empezaron a reducirse o directamente, a no llegarle, perdió su casa y ahora, once años más tarde, un periodista del diary Daily Mail se la ha encontrado en la indigencia, viviendo en las calles de Venice Beach, en California, donde ella le ha reconocido que "Puedo vivir por mi cuenta. Tengo todo lo que necesito aquí", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/03/loni-ara215630x420-80e80c3f.jpeg Un periodista del diary Daily Mail se la ha encontrado en la indigencia, viviendo en las calles de Venice Beach, en California

"Nadie se preocupa por mí y no quiero verlos, y ellos no me quieren ver a mí. No tengo teléfono móvil. Tengo comida y tengo un lugar donde dormir. Tengo dinero aquí y allí y hay comida en los contenedores cerca de las tiendas. Hay mucho por aquí", agregó. Unas palabras duras, y todavía más las imágenes de ella, irreconocible, arrastrando un carrito de súper con sus cosas, el pelo muy corto y sin algunos dientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/03/loni-ara-9a1dece2.jpeg Loni Willison viviendo en las calles.

Willison nunca se recuperó de su adicción a las drogas, a pesar de que una buena amiga suya, la también modelo Kristin Rossetti, intentó ingresarla en una clínica de desintoxicación. La joven exmodelo vive en la indigencia desde el 2016, y desde entonces ha perdido cualquier tipo de contacto con sus amigos y con el que fue su marido: "No he hablado con Jeremy. No quiero hablar con mis amigos. Estoy bien. No quiero que nadie me ayude".