¿Nuevo amor? Anuel sube fotografía besando a una mujer

El trapero boricua Anuel colgó la noche de este martes una fotografía que ha empezado a encender las redes sociales. El intérprete, que ayer estrenó su nueva colaboración con Rochy RD "Milloneta", subió una imagen a su historia de Instagram muy acaramelado besando a una mujer que está de espaldas y él tocándole el trasero.

A la joven no se le ve el rostro de manera directa. La imagen fue tomada en la ciudad de Miami, Estados Unidos. ¿Será que el intérprete de "Más rica que ayer" tiene un nuevo amor? Desde hace unos días circula en portales de farándula que Anuel podría estar saliendo con una modelo venezolana.

A sabiendas de que iba a causar revuelo, lo siguiente que subió a sus historias fueron unos emoticones de cara de malvado o diabólico y con la canción de fondo "Pacto" de Jay Wheeler, Dei V, Hades66 y Luar La L en la que se escucha el siguiente estribillo: "chin$$# tenemo' un pacto (pacto), estoy adicto a ti como el pasto (pasto), ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/05/anuel-publica-foto-2023-con-nueva-mujer-9942f192.jpg Anuel publicó esta foto que está dando de que hablar. (INSTAGRAM)

Por el momento no se tienen detalles de quién es la joven en cuestión o si se trata de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo tema.

Pero en el plano amoroso el artista está separado de su esposa Yailin, quien cumplió sus 21 años este martes y con quien procreó a la bebé Cattleya. Además de que están en proceso de divorcio.

Mientras que la conocida como "la más viral" ha grabado varios temas con el rapero Tekashi 69 y ha recibido de él millonarios regalos y han compartido muchas cosas juntos desde viajar en avión privado, ir a Disney, hasta quedarse juntos en una habitación.

Sin embargo, éstos afirmaron a "El gordo y la flaca" que solo "son amigos" y "colaboradores".

A pesar de que Anuel comenzó un ruido mediático dando a entender que buscaba reconciliarse con Karol G con la canción "Más rica que ayer", la realidad es que ella hizo pública su relación con el cantante urbano colombiano Feid.

La pregunta del millón es ¿Anuel ya tiene nueva bebecita?

Yailin celebra su cumpleaños hoy

Yailin cumplió 21 años este martes y lo celebró de una manera muy peculiar en el quirófano sometiendose a una nueva cirugía plástica. Como era de esperarse su colaborador Tekashi69 no podía faltar en esta importante festividad.

Desde la cama de un hospital tras someterse a una cirugía, la ex de Anuel compartió cómo su amigo Tekashi69 le ragló flores, 21 fajos de dólares y un Rolex.

"En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa por dentro y por fuera", escribió el intérprete de "TUTU" junto a un video en donde hace que la cantante le dé un beso a su costoso reloj.

"Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estas logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho de mí en ti. Una estrella fenómeno".

Tras los constantes rumores de una posible relación amorosa tras su colaboración en el tema "Pa' ti", los exponentes urbanos aclararon en una entrevista con el Gordo y la flaca que sólo son eso, colaboradores musicales.