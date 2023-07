Lady Gaga y otros besos más famosos del cine

Lady Gaga ingresó a la lista de los besos más famosos en el cine con una escena que se ha hecho viral de la grabación de la segunda parte de "Joker", donde la actriz encarna a Harley Quinn.

En la filmación, Gaga baja las escaleras acompañada de un hombre en medio de una protesta donde una mujer mayor con una pancarta le dice "Te vas al infierno" y la artista se para y le planta un beso en la boca y le dice "tú vendrás conmigo".

La cinta de "Joker: Folie à Deux" se estrenará el 4 de octubre de 2024.

Otros besos icónicos

From Here to Eternity (1953)

En esta clásica película vemos la vida de varios soldados en la base militar de Pearl Harbor en Hawai en 1941, y entre estas historias está la relación secreta entre el sargento Milton Warden (Burt Lancaster) y Karen (Deborah Kerr), la esposa del capitán Holmes (Philip Ober). La vida de todos es alterada para siempre con el ataque japonés a Pearl Harbor, pero antes de eso Milton y Karen comparten uno de los besos más icónicos de la gran pantalla.

Romeo + Juliet (1996)

Esta adaptación de la famosa obra de Shakespeare representa la confrontación entre los Montesco y los Capuleto, las dos familias más poderosas de Verona Beach, pero cuando Romeo Montesco (Leonardo DiCaprio) se enamora de Julieta Capuleto (Claire Danes) entre ellos surgirá un épico y trágico amor.

Spider-Man (2002)

Peter Parker (Tobey Maguire) un tímido e inteligente estudiante de bachillerato está enamorado de su vecina y la chica más popular de la escuela, Mary Jane (Kirsten Dunst). Durante una exposición Peter es mordido por una araña genéticamente modificada y adquiere poderes, pero después de una tragedia familiar él decide usar sus habilidades para luchar contra el mal como un superhéroe. Cuando Peter en su identidad de Spider-Man salva la vida de Mary Jane ambos comparten un hermoso beso bajo la lluvia.

The Notebook (2004)

Noah (Ryan Gosling) es un adolescente pobre, pero apasionado que se enamora de Allie (Rachel McAdams), una joven que viene de una familia adinerada, pero pronto se separan debido a sus diferencias sociales. Años después se reencuentran y tienen que descubrir si todavía existe algo entre ellos.