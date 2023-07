Anuel muestra el rostro de su hija en Instagram y Tekashi le responde molesto: "Eres una rata"

El trapero boricua Anuel AA y el rapero estadounidense Tekashi 69 están a punto de iniciar una guerra. Esto, luego de que el conocido como 6ix9ine empezara a colaborar con su expareja, la exponente urbana dominicana Yailin la más viral.

Este miércoles al parecer la cosa se dio a más, como se dice popularmente, pues la conocida como "la más viral" colgó una fotografía en su historia de Instagram de su hija recién nacida Cattleya, de tres meses, siendo cargada por Tekashi, aunque cubriéndole el rostro.

Al parecer, al urbano conocido como "Real hasta la muerte", no le gustó esto y publicó una foto de su hija Cattleya dejando ver su rostro en su feed de Instagram. La imagen corresponde a cuando nació en la clínica y se ve a la bebé en incubadora. Presuntamente Anuel y Yailin habían acordado no mostrar el rostro de la bebé en las redes sociales.

Tekashi, por su lado, reaccionó molestó a que Anuel mostrara a su hija procreada con Yailin y lo insultó en un comentario tildándolo de "rata" y lo acusó de no haber asumido su rol de padre.

Tekashi aseguró que Anuel, con quien tiene una enemistad de casi tres años, no le ha comprado pañales, leche ni ropa a la criatura.

"Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses, pampers, leche, renta para la casa, ropa...", le escribió el rapero de origen mexicano en un comentario.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/06/comentario-de-tekashi-a-anuel-64d13396.jpg

En el post también publicó imágenes suyas y una conversación con Bad Bunny abordando el tema de la supuesta tiradera que le hiciera "El Conejo Malo" a su compatriota en "PaSiempre".

"Lo dijo el mismo ahí ven... esa tiradera no es pa mí, quizás es pa Moluco y Chente o talvez Alofoke, no sé", explicó.

A todo esto Yailin respondió, pero con su propia canción y un corte de su videoclip "Narcisista", en el que escribió "Supéralo narcisista te volviste naaaaa".