Moisés Salcé se une a Gabriela Melo y Juan Esteban en Gente Real

El comunicador Moisés Salcé se une a la nueva temporada del programa "Gente Real" junto a los comunicadores Gabriela Melo y Juan Esteban, quienes estarán todos los miércoles a través de las plataformas digitales.

Gente Real es un programa con un matiz fresco y relajado, con informaciones, entrevistas y debates, dirigido especialmente al público joven adulto, pero puede ser consumido por el público en general.

Moisés Salcé, quien estuvo recientemente en la conducción de la alfombra de Premios Heat asume el reto de unirse no solo como presentador del espacio, sino en calidad de socio, siendo parte de la producción ejecutiva, para adentrarse al mundo digital.

"Mucha gente me ha pedido que entre al mundo de los podcast digitales y he tenido propuestas, esta vez mi compañera Gabriela Melo me invitó a ser parte tanto de la conducción como de la producción de este proyecto y la verdad que quise asumir este reto de ser parte del crecimiento de este programa junto a personas que me hacen sentir cómodo", expresó Salcé.

Gabriela Melo y Juan Esteban expresaron en una nota de prensa sentirse sumamente felices de poder contar con un profesional como Salcé para esta nueva temporada del programa.

Gente Real, que anteriormente tuvo dos exitosas temporadas, será transmitido todos los miércoles a través del canal de YouTube Gente Real y promovido por las diversas plataformas digitales del mismo nombre.