Britney Spears confirma que fue golpeada por guardaespaldas del futbolista Víctor Wembanyama

La cantante norteamericana Britney Spears confirmó que fue agredida por un guardaespaldas cuando ella intentó tomarse una selfie con el basquetbolista Víctor Wembanyama, quien juega con los Spurs de San Antonio.

Damian Smith, director de seguridad del equipo, no reconoció a la "Princesa del Pop" y le habría dado una 'galleta'.

La intérprete de "Toxic" denunció ante la policía a Smith por supuestamente golpearla en la cara cuando ella se acercó a Wembanyama.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, el incidente ocurrió en el restaurante Catch en el Hotel ARIA alrededor de las 8:30 de la noche del miércoles, cuando Britney Spears, junto con su esposo, Sam Asghari, y otras dos personas se encontraban en el lugar y reconocieron al basquetbolista.

"Le dio un revés al instante, lo que la hizo caer al suelo, quitándole las gafas", asegura TMZ, según versiones de un testigo, quien añadió: "(Tras levantarse del suelo,) Britney Spears volvió a su mesa y minutos después el director de seguridad de los Spurs se acercó para ofrecerle una disculpa", publicó el medio estadounidense.

De acuerdo con el reporte más reciente, se estaría tomando el incidente de una forma muy seria. Además, se dijo que el asunto podría ser remitido al fiscal del distrito, aunque eso no significa que se presentarán cargos penales.

El propio deportista se defendió del caso. "Algo sucedió, un poco, cuando caminaba con un poco de seguridad del equipo a un restaurante. Estábamos en el pasillo. Había mucha gente, así que la gente me estaba llamando, obviamente. Había una persona que me estaba llamando pero hablamos antes con seguridad", dijo Wembanyama.

"No podía parar. Esa persona me estaba llamando, 'Señor, señor', y esa persona me agarró por detrás", dijo Wembanyama. "No vi lo que pasó porque caminaba derecho y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Sólo sé que la seguridad la alejó. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de una buena cena".

Reacción de Britney Spears

"Una experiencia traumática no es nuevo para mí. Yo no estaba preparada para lo que sucedió la noche anterior. Yo reconocí un atleta en el lobby de mi hotel mientras iba a cenar. Yo decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito.... Su seguridad me agarró y me golpeó la cara sin mirar atrás, enfrente de la multitud, casi me derriba y me quita los anteojos de la cara", informó la cantante.