En medio de pleito en redes sociales, Yailin revela que Anuel la golpeó estando embarazada

La exponente urbana Yailin la más viral reveló la noche de este jueves, en medio de un pleito en las redes sociales entre Tekashi, Anuel y ella, que su esposo Anuel la golpeó estando embarazada y que "tiene todas las pruebas".

"Yo si me río, si eres un narcisista. Dile al mundo Ema que me golpeabas enmbarazada", puso en una de sus historias.

Agregó en otra historia lo siguiente: "Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo estando embarazada y cuando parí que necesito dinero para la renta, pa' pampers pa' la niña, pa' la leche para tuuuuu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía. Las prendas, me dejaste sin nada".

En cuestión de segundos puso en otra publicación: "Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo. Pa' que se muera el diablo 4 veces".

La urbana, que cumplió 21 años el pasado 4 de julio, se encuentra en medio de un proceso de divorcio de Anuel AA en el país, con quien procreó a su hija Cattleya, de tres meses.

El lío mediático de este jueves arrancó luego de que el boricua publicara una serie de historias recordando el proceso judicial que llevó a cabo Tekashi, quien se declaró culpable en 2018 de varios cargos y fue acusado de abuso sexual a una menor.

Tekashi se defendió diciendo que "todo se arregló en la justicia" y en cambio subió una historia a su Instagram afirmando primero que Yailin que Anuel la golpeó estando embarazada. La intérprete de "Narcicista" respondió casi lo mismo que 6ix9ine.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/06/post-de-yailin-la-mas-viral-d686c7e3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/post-de-yailin-afirma-golpe-36c0e050.jpg

Esta discusión llega un día después de que Yailin publicara en sus historias de Instagram una foto de su hija recién nacida Cattleya con Tekashi, lo que provocó la ira de su expareja, quien posteriormente publicó el rostro de su hija en un post de Instagram.La imagen corresponde a cuando nació en la clínica y se ve a la bebé en incubadora.

Presuntamente Anuel y Yailin habían acordado no mostrar el rostro de la bebé en las redes sociales.

Ayer miércoles 5 de julio Tekashi reaccionó molestó a que Anuel mostrara a su hija procreada con Yailin y lo insultó en un comentario tildándolo de "rata" y lo acusó de no haber asumido su rol de padre.

Tekashi aseguró que Anuel, con quien tiene una enemistad de casi tres años, no le ha comprado pañales, leche ni ropa a la criatura.

"Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses, pampers, leche, renta para la casa, ropa...", le escribió el rapero de origen mexicano en un comentario.