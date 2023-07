Las terribles acusaciones entre Yailin, Anuel y Tekashi que alborotaron las redes sociales

Que el exponente de música urbana Anuel AA publicara en Instagram el rostro de Cattleya, su hija en común con Yailin, sin su consentimiento, fue la copa que colmó el vaso y la punta de lanza para una de las confrontaciones más épicas que se ha vivido en redes sociales, a la que se integró Tekashi, el examigo del boricua y actual colaborador y defensor de la dominicana.

Una supuesta expareja de Anuel AA también hizo acto de presencia en la discusión, lo que complicó aún más la trama que, por unas horas dejó en números rojos las visualizaciones en Netflix.

"Pedófilo", "mal padre", "narcisista", "hipócrita", "ladrón", "golpeador", "abusador sexual", "mentirosa", "sátiro"; fueron sólo algunas de las perlas verbales que utilizaron los mal llamados artistas urbanos para intentar dilucidar su relación, (con faltas ortográficas incluidas).

Acusaciones que podrían generar, incluso, procesos legales. De hecho, el abogado de Yailin aseguró que sería así, después que ella lo denunciara ante el mundo como su agresor cuando estaba embarazada, mostrando una imagen en la que se ve el rostro de una mujer con moretones que la exponente urbana aseguró ser ella, algo que reforzó Tekaschi.

"Dile al mundo que la razón que Yailin no quiere saber de ti, es porque la golpeabas estando embarazada; ella teniendo 4 meses embarazada también la tropiaste [atropellaste] con un carro en Casa de Campo".

A los pocos minutos, Yailin confirmó que Anuel sí la golpeaba estando embarazada de Cattleya, la bebé que parece el reggaetonero solo vio cuando nació, ya que estuvo presente en el parto.

"Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas [a] bajar, así de bajo, pana." Yailin Sobre la supuesta violencia doméstica que sufrió por parte de Anuel AA “

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/historias-de-anuel-tekashi-y-yailin-anuel-tacha-a-6ix9ine-de-pedofilo-la-mas-viral-dice-anuel-la-golpeba-en-el-embarazo-3c70ad-98197714.jpg 1era Historia: Anuel llama pedófilo a 6ix9ine / 2da Historia: Tekashi69 expresa que Anuel golpeó a Yailin estando embarazada / 3ra Historia: Yailin confirma que Anuel sí la golpeaba estando embarazada de Cattleya, su hija en común.Anuel / Instagram; Tekashi69 / Instagram; Yailin La Más Viral / Instagram

Poco después, Yailin dijo, "Deja de ponerte los papales de buen padre, sigue y voy a subir los mensajes", y tras reclamarle lo mismo que Tekashi sobre que no le dio ni para los pañales y la leche de Cattleya, La Más Viral posteó una foto de ella con moretones en la cara de los golpes que recibió de Anuel, supuestamente, y agregó, "Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras, subimos todo, pa´ que se muera el diablo 4 veces".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/yailin-muestra-pruebas-de-que-anuel-la-golpeaba-durante-su-embarazo-de-cattleya-su-hija-47fb56-45843b0b.jpg Yailin muestra pruebas de los golpes que le daba Anuel estando embarazada, con fotos de moretones en la cara.Yailin / Instagram

Como respuesta a ello, Anuel publicó una Story en la que niega la versión de los hechos, insinuando que ella se pegó sola, "Usted siempre decía q[ue] hasta te ibas a dar [golpes] tú misma pa´ decir que yo te daba y tratar de meterme preso" y dijo, "No se dejen engañar, ¡la verdad convence, no grita! Q[ué] mentirosa, wow", finalizó.

En tanto, Andrés Toribio, abogado de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la aún esposa de Anuel, ha expresado que la cantante tomará acciones legales por las agresiones de Emmanuel Gazmey Santiago, quien hace unas semanas seguía intentando reconquistar a Karol G, ofendiendo a Feid.

Minutos más tarde, Yailin aseguró que Anuel no le da dinero para los gastos de la bebé, lo acusó de "robarle su dinero" y dejarla sin ropa.

Advirtió que si no para expondrá las conversaciones que tiene y las presuntas evidencias para demostrar que fue violentada, por lo que no tardó en subir una fotografía en donde tiene un golpe en la mejilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/whatsapp-image-2023-07-07-at-100520-am-4b236220.jpeg

Para Tekaschi también hubo ataques por parte de Anuel AA. Luego que el nuevo amigo de Yailin acusara al padre de la joven de desentenderse tanto en lo económico como en lo presencial de la crianza de Cattleya, el boricua reaccionó de forma brutal recordando que, el urbano fue acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años, algo que Tekaschi aclaró.

Tekashi 6ix9ine estalló contra Anuel AA a quien llamó "rata" por publicar una foto de Cattleya, la hija que tiene con Yailin La Más Viral.

" Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista", escribió.

En respuesta Anuel AA acusó a Tekashi 6ix9ine de "pederasta"

El artista puertorriqueño publicó en sus historias de Instagram algunos artículos de 2020 sobre el proceso legal que el rapero enfrentó en 2015 por abuso sexual a una menor de edad.

"Tú tocas niñas menores de edad ratón y abusas sexualmente de ellas, aléjate de mi hija... Vamos a hablar de esto que hoy tengo tiempo. El que no sabía ya sabe, es que ni Yailin tampoco sabe esto, porque si ella supiera jamás te dejaría estar cerca de nuestra hija", se lee en una de las publicaciones.

Minutos más tarde, Anuel publicó un fuerte mensaje para Tekashi en donde lo acusa de "pedófilo" y señala que intentó ayudarlo con sus problemas, incluso da a entender que intentó imitarlo, "tú tienes que estar enamorado de mí o algo".

La tarde del 5 de julio Tekashi arremetió en contra de Anuel diciendo que no se hacía cargo de su hija Cattleya y tampoco la había vuelto a ver desde que nació. Ahora, el puertorriqueño no se quedó callado y también comentó sobre esto en Instagram.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/tekashi-yailin-anuel-3d0de7-8a55b737.jpg Yailin, Anuel y Tekashi. (FUENTE EXTERNA)

"La madre de tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo y dice que no ves a tu hija hace dos años, tú sí que tienes a tu hija abandonada" y aseguró que "no tiene cara" para hablar de él.

"Ratón, saca mi nombre de tu boca y no uses mi nombre para promocionar tu música con mi hija, ¡tú lo que eres es un miserable!" y agregó que regala dinero a la gente para que se olviden de las "porquerías" que hizo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/picture-b6ed93cb.jpg Anuel arremete en contra de Tekashi 6ix9ine. Crédito: Anuel AA/Instagram

Tekashi se defiende de las acusaciones de Anuel

El rapero con raíces mexicanas volvió a arremeter en contra del intérprete de 'Mejor que yo' y señaló que su asunto legal ya había sido aclarado, pues la adolescente "mintió sobre su edad", aprovechó para mencionar la diferencia de edades entre él y Yailin, pues el trapero tenía 30 años y ella 19 cuando iniciaron su relación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/picture-1-041e880f.jpg

Fue en ese momento en el que, una supuesta expareja de Anuel AA, le recordó al exponente urbano que él también estuvo con ella cuando era menor de edad, por tal razón también lo señaló como pedófilo. El Gordo y la Flaca publicó la captura con la información dada por la joven boricua, y Anuel AA no tardó en reaccionar en la misma publicación, donde arremete contra el programa, sus conductores y la producción del mismo, por supuestamente querer dañar su imagen.

Agregó: "Ya ustedes se han disfrutado la vida.... rieguen paz por el mundo en vez de estar haciendo estas payasearías (nada de profesional). Dan vergüenza poniendo a personas que ni me conocen a hablar lo que sea de mí por dinero, pero no es la primera ni la última vez q ustedes hacen esto".

Además, de ellos en los dimes y diretes entró el urbano Rochy RD, que fue señalado por Tekschi como un abusador de menores y Anuel AA es su gran amigo. "A mí no me importa nada de lo que usted diga ni me gusta discutir con usted, porque ustedes viven faltándose el respeto", dijo en un video.

Otros que hablaron fueron el rapero estadounidense de origen dominicano Tali Goya y la urbana dominicana Aliany García, quienes se posicionaron a favor de Yailin y Tekashi..... La novela continúa y la trama se complica... ¡sigan viendo!