Fanáticos expresan preocupación por delgadez de Natti Natasha

La cantante Natti Natasha fue una de las artistas invitadas y la única dominicana en participar en el juego de softbol de celebridades de la MLB 2023 "CelebSoftball" en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos.

La artista bateó la bola y hasta dio pasos de su bachata "La falta que me haces". "¡Qué gran día! Pusimos a todo el mundo a bailar bachata. #CelebSoftball #AllStarGame", escribió la artista.

La intérprete de "Criminal" y las demás celebridades usaron la camiseta de los Marineros de Seattle durante el fin de semana All-Star, y compartió con el urbano boricua Yandel.

Pero los usuarios notaron que la artista luce muy delgada y así lo expresaron en decena de comentarios, en los cuales expresan preocupación por su estado físico, aunque Natti siempre ha sido flaca y ha hablado abiertamente de llevar una dieta vegana y hacer mucho ejercicio.

"Ay Natti está súper delgada", "Qué estará pasando, está muy delgada, fuerzas Natti", "OMG Natti para con esa dieta, te estás desapareciendo", "Está muy linda, solo que no rebajes más", "Yo creo que está delgada por lo que está sufriendo por Pina", fueron parte de los comentarios en la publicación.

Otros llamaron a no criticar el cuerpo de los demás. "A las personas que hacen comentarios denigrantes y ofensivos en contra del peso de Natti les recuerdo que ella es una ser humano como cualquiera de nosotros qu siente, padece, sufre y tiene sentimientos. Ella desde hace un tiempo está pasando por una situación complicada por el arresto de Raphy Pina", "No juzguemos tanto a los demás sin saber", "Quizás no está en dieta, está pasando por un proceso difícil".

La artista no se ha expresado públicamente sobre esto. En 2018, la artista reveló a través de sus de Instagram que es vegana desde 2015. "Soy vegana hace más de tres años. No consumo nada que haya tenido vida", comentó entonces.

Comentarios

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/10/natti-natasha-comentarios-delgada-1-648e452f.jpg Comentarios que ha recibido la artista. (INSTAGRAM @NATTINATASHA)

Más del juego de celebridades

El juego anual de softbol de celebridades de las grandes ligas (MLB) contará con estrellas de la industria de la música en la cancha de baloncesto mientras algunos grandes nombres prueban sus habilidades en el diamante. Junto a ellos estarán algunos de los favoritos de los fanáticos de la MLB, incluido el gran Félix Hernández de los Marineros frente a la multitud local.

Participaron los actores Joel McHale, Adam Devine y Skylar Astin, los artistas Christian Nodal, Blessd y JP Saxe, así como los veteranos jugadores Félix Hernández, Mike Cameron, Bret Boone, Adam Jones y Ryan Howard.