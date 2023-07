Esposa de "El Mayor" admitió que lo apuñaló

El exponente de música urbana El Mayor Clásico recibió varias heridas de arma blanca presuntamente por su pareja.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver al cantante con varias heridas en distintas partes del cuerpo mientras es atendido en un centro de salud no especificado.

En un audio que también circula en las redes sociales, la mujer que solo ha identificada como "Carolina", esposa del cantante.

Carolina ha acusado a el cantante de ser, alegadamente, una persona violenta:"El Mayor es una persona súper agresiva, en todos estos años, él cree que yo he sido su hija abimbándome a golpes a cada rato", ha dicho en audios que han circulado en las redes sociales.

Al hablar del incidente en el que el intérprete de "Dinero fácil", resultó herido, Carolina dijo que todo se originó en el trayecto a La Romana, cuando una amiga de ella la llamó y supuestamente él le reclamó porque le tiene prohibido hablar con ella.

"Él me tiró una galleta y nosotros nos emburujamos, ahí pasó lo que pasó, tengo muchos cabellos que él me arrancó, tengo dos mordidas en los brazos grandísimas, tengo el cuello con aruñones", dijo Carolina quien sin embargo no explicó en qué momento ocasionó las heridas.

Insistió en que "El Mayor es súper, súper agresivo y muy controlador". Dijo que lleva "demasiados años" aguantando golpes y que todos los que están a su alrededor lo saben.

En el audio, Carolina justificó la agresión contra su esposo, alegando que "cuando una mujer actúa de esa forma, es porque lleva muchos años de sufrimiento".

Diario Libre intentó comunicarse con Marino, manager de El Mayor, y por el momento no ha sido posible.