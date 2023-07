Melanie Griffith dice adiós para siempre al tatuaje de Antonio Banderas que se hizo en su cuerpo cuando todo era amor entre ellos.

La veterana actriz de Hollywood finalmente ha borrado en su totalidad el famoso tatuaje en su brazo derecho en honor a su exesposo, el actor y cantante español Antonio Banderas.

La actriz de "Abuso de poder" fue captada con una camiseta sin mangas mientras paseaba por Los Ángeles y, por supuesto, lo que llamó la atención es que el nombre de Antonio y también el corazón han desaparecido de su hombro derecho.

Los actores derrochaban amor y complicidad en cada una de sus apariciones públicas y los vestidos sin mangas han sido de los favoritos de Melanie.

Ahora, la premiada actriz tiene los nombres de sus cuatro hijos que se cruzan entre sí. Ellos son Dakota, Stella, Alexander y Jesse.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/12/tatuajes-de-melanie-grifin-79b75f1b.jpg La actriz con el famoso tatuaje y luego captada recientemente en Los Ángeles. (BACKGRID/ TMZ)

Stella del Carmen, procreada con Banderas, tiene 26 años y se dedica al cine. Alex Bauer,y Dakota Johnson son hijos suyos de las relaciones con Don Johnson y Steven Bauer, mientras que Jesse es su hijastro.

Dakota alcanzó la fama mundial con su protagónico en la cinta "50 sombras de Grey".

Refiere el medio TMZ que Melanie en realidad comenzó el proceso de deshacerse de su tatuaje del actor de "La balada del pistolero" desde hace unos años, después de que se separaron en 2014, primero borrando su nombre y más adelante poco a poco el tatuaje del corazón.

Luego estuvo libre de tinta en esa parte del cuerpo. Pero al parecer la actriz de "Secretaria ejecutiva" (1988) ha querido mostrar el amor que siente por sus hijos estampándolos en su piel.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/12/antonio-banderas-y-melanie-grifin-tatuaje-2005-7ff0c11a.jpg Melanie y su famoso tatuaje posando con Antonio Banderas en 2005. (GETTY)

Los intérpretes se conocieron en 1995 durante el rodaje de Two Much y al poco tiempo se casaron.

Juntos duraron dos décadas y procrearon a su hija Stella. En 2015 decidieron divorciarse, pero siempre han afirmado mantener una relación excelente. "A Melanie la quiero muchísimo. No puedo entender mi vida sin ella. Es mi mejor amiga. No es mi mujer, pero es mi familia y lo será hasta el día que me muera", afirmó él a ¡Hola! hace unos años.

Melanie, de 65 años y Antonio, de 62, llevan una excelente relación.