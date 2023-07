Las sanciones que recibiría Luz García tras ser detenida en Miami

La presentadora de televisión Luz García confirmó este viernes que fue detenida en la ciudad de Miami, Florida, a principios de semana.

Tras pagar una fianza de 1,000 dólares, la también actriz deberá asistir el próximo 2 de agosto a las 8:30 de la mañana a la Corte del Condado de Collier donde pueden imponer una multa o servicio comunitario, según explicó en un video colgado en sus redes sociales.

A García se le acusa de violar el artículo 316 de la Ley de Tránsito de Florida, que tipifica el conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.

De acuerdo con esta ley, y puede constatarse en el portal de la Legislación de la Florida, la dominicana puede ser multada con entre $500 hasta $1,000 dólares en una primera condena.

Por pena de prisión puede llegar hasta seis meses en una primera condena y no más de 9 meses por una segunda condena.

Su caso está registrado con el número 11-2023-CT-002108-AXXX-XX de la corte del Condado de Collier, al suroeste del estado de la Florida.

Sobre el caso

García relató que el lunes en la noche, recibió una llamada de su hijo Miguel Ángel tras haberlo dejado en un campamento. Contó que el joven le dijo que había tenido un accidente y que iban a llevarlo en una ambulancia y someterlo a una operación en la mano.

"Yo me levanté desde el lugar donde estaba cenando e inmediatamente tomé carretera. A eso de una hora y media en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida. El próximo 2 de agosto tengo que ir a la corte donde me impondrán una multa o servicio comunitario", explicó.

Agregó: "Gracias a Dios, lo más importante es que mi hijo está bien, aquí está en franca recuperación. Tenemos cita también con su médico la próxima semana para ver cómo va el proceso del brazo. Gracias a todos una vez más por ser empáticos y solidarios. Creo que una vez más se demuestra que la vida es muy vulnerable y a cualquiera de nosotros una situación como esta nos puede pasar", proclamó la productora del programa de televisión Noche de Luz que se difunde por Antena 7.

Sobre el estado de salud de su hijo, aseguró que está bien y que se está recuperando del accidente.

