¿Quién es Roselin Llanes, la "instagramer" que generó ira por su opinión sobre los dominicanos?

En las últimas horas, la cuenta de Instagram de Roselin Llanes ha sido objeto de insultos por parte de usuarios dominicanos. ¿La razón? Algunas declaraciones que hizo sobre los dominicanos.

Durante su participación en el podcast "Los Compañeres", la modelo de 25 años expresó su preferencia por los puertorriqueños y, al ser preguntada si había tenido experiencias con los dominicanos, respondió de inmediato que no, argumentando de manera despectiva y faltando al respeto a muchos.

"No me gustan, ni la forma en que hablan, para mí son analfabetos. No sé por qué, te lo juro. Mira, escucha esto, en una de las últimas veces que fui a República Dominicana, uno me dijo 'tú estás peluche' y yo pensé 'What the fuck, qué es esto...'. No me gustan, hablan feo", dijo la cubana.

El video fue publicado el 3 de julio pasado, pero es ahora cuando el rechazo de muchos se está haciendo sentir en las redes sociales.

"Aunque sean atractivos, cuando abren la boca, no me gustan... Como amigos, está bien, pero para estar contigo, no me gusta así", concluyó, generando una ola de rechazo en las redes sociales y todo tipo de comentarios, en su mayoría de dominicanos, quienes afirman que Llanes no tiene derecho a hacer tales calificativos.

Muchos, incluyendo algunas figuras públicas de República Dominicana, no solo han comentado el video en la cuenta de Instagram del mencionado podcast, sino que también han ido a la cuenta personal de la influencer en TikTok para expresar sus opiniones.

"Cafre... ¿no lo entiendes? ¿O tengo que decirte desclasada para que lo entiendas? Arriba RD", comentó la comunicadora Anier Barrios en la última publicación de Llanes, un video en el que muestra su trasero en un diminuto traje de baño en una playa.

"Diceme uno", escribió el comediante @elpiord en referencia a una expresión de la cubana durante el podcast.

"Una mujer que vino a República Dominicana buscando atención y como no la obtuvo, mírala. Rastrera", escribió @zepekenord.

"Los cubanos tampoco hablan bien", comentó @alejandroparkermvp7.

Roselin Llanes, una cubana radicada en Miami, es una figura de las redes sociales conocida por sus videos de baile y poses sensuales en Instagram, donde cuenta con más de 961 mil seguidores, y en TikTok, donde tiene 3.4 millones de seguidores.

Roselin Llanes es una joven que, a través del humor, se ha convertido en una influencer. Su contenido tiene como único propósito sacar una sonrisa a los usuarios de las redes sociales.

Tras la polémica, la mujer realizó un vivo para hablar del tema, recibiendo insultos en vivo por parte de los criollos.

Más sobre la polémica "influencer"

Los sketches de humor de esta joven de 23 años, de origen cubano y radicada en Miami, se han vuelto virales en plataformas como Instagram y TikTok, obteniendo millones de visualizaciones y comentarios.

Antes de alcanzar la fama, Llanes explica que comenzó con un video que se hizo viral en TikTok, y el resto es historia.

"Llegué a Estados Unidos a los 10 años y estoy agradecida con este país, porque me ha brindado todas las oportunidades necesarias para ser quien soy hoy. Sigo soñando en grande a nivel profesional y, en lo personal, mi sueño es comprar una casa y hacer que mis padres no trabajen más, para que lleven una vida tranquila", destacó.