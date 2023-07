Rauw Alejandro sobre ruptura con Rosalía: "No fue por culpa de terceras personas"

El martes de esta semana recorrió el mundo la noticia de que Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación amorosa supuestamente por una infidelidad.

El artista urbano no se quedó callado y desmintió la información, asegurando que la ruptura no se debió a terceras personas o una infidelidad.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", publicó en sus redes sociales.

Aunque surgieron rumores de romance después de que la estrella española compartiera fotos montando en moto con el reguetonero a finales de 2020, la pareja mantuvo su relación en privado durante los primeros meses.

Los artistas, ambos de 30 años, confirmaron su noviazgo en septiembre de 2021, en el cumpleaños número 28 de Rosalía, celebrado frente al mar rodeada de globos rosas y seres queridos.

El 14 de febrero de 2022, Rauw Alejandro expresó su amor por Rosalía, llamándola "el amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que ha conocido". En sus Instagram Stories, el cantante puertorriqueño dijo sobre su Motomami: "No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa".