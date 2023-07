Modelo colombiana señalada como causante de ruptura entre Rosalía y Raw Alejandro desmiente los rumores

La modelo y comunicadora colombiana Valeria Duque se ha convertido en protagonista de innumerables noticias a nivel mundial debido a su supuesta relación con Rauw Alejandro. Ha causado un enorme revuelo, al punto de que el cantante puertorriqueño decidió pronunciarse para asegurar que su ruptura con Rosalía "no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad".

Ahora, ha sido la propia Valeria quien ha decidido romper su silencio y publicar un comunicado en sus redes sociales.

"Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas", comienza diciendo la modelo, periodista y creadora de contenido colombiana, de 31 años.

"Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... Hay tantas cosas importantes que suceden en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás a través de este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada".

"Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes con un desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas... sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance.

Se habla mucho sobre la salud mental, el respeto y la compasión hacia los demás, pero tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios", confiesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/27/cantantes-urbanos-42-fdd753d6.jpg

Valeria Duque envió un comunicado tras los rumores que la relacionan con Rauw Alejandro.

"Las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y también agradezco a todas las que sí hablan con mucha más conciencia. Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas que buscan crear una narrativa mediática que puede destruir la reputación de varias personas", dice de manera contundente.

En su mensaje, Valeria Duque asegura que: "Esto que me pasó a mí le sucede de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas".

"Les cuento que gran parte de lo que ven en las redes sociales es mentira... les aconsejo que sean más conscientes al momento de publicar información que pueda afectar la vida de personas de manera injusta. Hace mucho tiempo que estoy en esta industria del entretenimiento, conozco a muchas personas del medio y he trabajado en él durante años, he participado en proyectos importantes a nivel mundial y todas las personas que me conocen y la comunidad que me sigue y me apoya han sido testigos del crecimiento de mi carrera y mi trabajo, en el que me he caracterizado por mi profesionalismo y disciplina. ¡Gracias a todos los que me han enviado su buena energía, los que SÍ me conocen y saben quién soy, y son muchos! Con ellos, con la verdad y mi conciencia tranquila, elijo quedarme. Valeria ??".