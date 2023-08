Jennifer López despide el mes de julio con una serie de fotografías en sexy lencería

La cantante y actriz Jennifer López encendió las redes sociales con unas sexy fotografías en lencería con las que despidió el mes de julio y le dio inicio a la primera semana de agosto.

"Feliz lunes ¡Que tengan una gran semana a todos!", escribió la artista que cumplió 54 años el pasado 24 de julio superando el medio millón de likes en su publicación.

La también bailarina, que se encuentra de vacaciones en Italia, promocionó la línea íntima femenina Intimissimi, una marca considerada como el arte de la lencería en el país europeo.

"¿Qué mejor que un verano en Italia? Un verano con lencería italiana", escribió en sus historias de Instagram posando feliz con un conjunto de panti con encaje y transparencia que dejaba poco a la imaginación y un brassiere azul náutico, además del kimono estampado de igual color.

El precio del conjunto de ropa íntima 'Sweet Escape Brazilian' es de 79 euros el bras, el panti 15 euros y el kimono o bata de satín cuesta 79 euros.

Desde ya es uno de los conjuntos más buscados en la tienda virtual desde la publicación de "La diva del Bronx".

JLO se encuentra desde hace varios días en Italia luego de celebrar su cumpleaños 54 en compañia de su esposo, Ben Affleck, sus hijos Max y Emme y su equipo de trabajo.

En esta semana ha publicado varias imágenes en lencería y traje de baño mostrando su estructural cuerpo a propósito de cumplir un nuevo año de vida.

En su perfil oficial para honrar su día especial la intérprete de "On the floor" publicó imágenes donde se le ve bailando sobre una mesa y bebiendo una copa en un jardín, así como presumiendo su figura en un diminuto bikini estampado. Completó su look con un sombrero negro y ostentosa joyería, incluyendo aretes, pulseras, anillos y un vistoso collar.

JLO, que se prepara para lanzar su nuevo álbum, tiene una disciplinada rutina diaria de dieta y ejercicios, además de cuidar bastante su rostro, según ha contado en múltiples entrevistas.