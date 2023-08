Se revelan detalles del acuerdo prenupcial en el divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello

A medida que pasa el tiempo, se van conociendo más detalles del proceso de separación entre los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello.

El 17 de julio, la pareja emitió una declaración conjunta a Page Six en la que anunciaron que recientemente habían tomado la difícil decisión de divorciarse después de siete años de matrimonio. Aunque no dieron detalles sobre la razón de su separación, fue Joe quien inicialmente solicitó el divorcio dos días después, el 19 de julio.

Representado por la destacada abogada de divorcios Laura Wasser, Joe presentó los documentos citando "diferencias irreconciliables". Según TMZ, los documentos indicaron que el proceso de divorcio sería relativamente sencillo gracias al acuerdo prenupcial de la pareja.

Ahora, Sofía ha respondido oficialmente a su ex y está tratando de asegurarse de que el acuerdo prenupcial cumpla su propósito. Según People, la mujer de 51 años pidió al tribunal el 26 de julio que mantuviera los términos del acuerdo que habían firmado y que "confirmara que ciertos activos deberían seguir siendo suyos, incluyendo joyas, obras de arte y otros efectos personales".

En 2020, Sofía fue nombrada la actriz mejor pagada de Forbes en Hollywood, en gran parte gracias a sus ganancias de Modern Family de ABC, por la que le pagaron $500,000 por episodio en su apogeo. El medio también mencionó su papel como juez en America's Got Talent, donde gana "al menos $10 millones cada temporada", además de "una serie de acuerdos de patrocinio y licencia".

Según los informes, su acuerdo prenupcial protegerá los activos que ambos acumularon, en particular la fortuna de Sofía, que se estima en $180 millones, significativamente más alta que el valor de Joe de $40 millones. En su respuesta a Joe, Sofía afirmó que debería poder retener todas sus ganancias antes y durante su matrimonio.

Los documentos también establecen que los activos y deudas compartidos de la pareja se dividirán según los términos de su acuerdo prenupcial, señalando que Joe tiene propiedades separadas que incluyen "joyas misceláneas y otros efectos personales", así como ganancias antes, durante y después del matrimonio.

La semana pasada, Us Weekly informó que los ex cónyuges "todavía tienen algunos asuntos pendientes" en la corte, especialmente en lo que respecta a la custodia de su perro, Bubbles. Actualmente, las solicitudes de divorcio no indican quién se quedará con la mascota, aunque tanto Sofía como Joe han dejado claro anteriormente que Bubbles es principalmente atendido por Joe.

Ha habido mucha especulación sobre la causa de la separación, y los expertos sugieren que una de las principales razones por las que Joe solicitó el divorcio fue porque esperaba tener hijos, mientras que Sofía no. Estos informes no están confirmados, y la semana pasada, una fuente le dijo a People que "no hay drama" entre los ex cónyuges. Afirmaron que, aunque Sofía está "triste porque su matrimonio no funcionó", se siente "muy afortunada de todos modos" y agregaron que "tiene una gran vida que ama".

"Ella se está quedando en su casa por ahora. Joe está viviendo en otro lugar", dijo la fuente.