La pelea viral de Ceky Viciny y La Melma en plena calle que quedó captada en video

Una pelea que ha generado más burlas que indignación fue protagonizada por el exponente urbano dominicano Ceky Viciny y el productor de música urbana conocido como La Melma. Ambos decidieron resolver sus diferencias transformando una calle en un ring de boxeo.

Con pocas habilidades de boxeo pero con mucha rabia, los peleadores callejeros escenificaron el acalorado momento que quedó captado en video, el cual rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En el audiovisual se puede observar cómo ambos hombres se propinan múltiples golpes y se dicen improperios.

Mientras tanto, las personas que los rodeaban reprochaban la acción y se cuestionaban si "La Melma" mataría al artista, mientras otros espectadores recriminaban por qué no los separaban.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del conflicto.

Después del altercado, Aneurys René Mateo Medina, nombre real del artista, decidió hablar sobre el tema asegurando que, aunque le quitaron la peluca, eso fue un disparate, minimizando el conflicto.

Le depegan la peluca a Ceky pic.twitter.com/tTLX6HDM8r — B´lee Herrera (@iFokYiu) August 2, 2023

"Me tumbaron mi cuenta de Instagram el otro día, pero la función debe continuar. No ha pasado nada con 'La Melma'. Y eso es un disparate, incluso lo de arrancarme el cabello. Bueno, no es que estuviera contento con mi cabello, pero si peleo, sí. Pero imagínate, que tengan todos una buena noche", manifestó.

El pelito de ceky viciny pic.twitter.com/NNXrCy8XLJ — yonleiby (@yonleiby) August 3, 2023

A pesar de las burlas, el intérprete de "Waoo que loco" dijo que no le importa, porque al final lo importante es que esté en el escrutinio público.

"A los colegas, cuídense, porque yo me curo mucho y eso no me mata. El sueño solo habla de mí en este momento, lo importante es que hablen", expresó.

¿Qué opina usted de esta extraña pelea que se ha convertido en tendencia?