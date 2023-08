Valeria Duque, supuesta amante de Rauw Alejandro: "No me meto con hombres comprometidos"

Valeria Duque, una modelo e influencer colombiana, ha sido objeto de atención por parte de los seguidores de Rauw Alejandro y Rosalía, después de que se especulara en los últimos días en las redes sociales que ella fue la tercera persona involucrada en la separación de la pareja de cantantes.

El nombre de Valeria Duque comenzó a resonar fuertemente en los medios después de que una usuaria de Twitter la señalara como la responsable de la ruptura de los intérpretes de "Beso". Ante esto, la joven ha salido a dar declaraciones a los medios para desmentir las acusaciones y aclarar lo sucedido.

Recientemente, Duque se refirió a la polémica en una entrevista con "La Red". Durante el programa, afirmó que viajó a México hace unos meses para asistir a un taller de actuación y su visita coincidió con un concierto de Rauw Alejandro, al cual asistió después de conseguir entradas por sus propios medios.

Según informa el medio colombiano El Tiempo, la modelo negó haber entrado al backstage y confesó que, incluso, llegó tarde a la presentación.

Sin embargo, Valeria sí logró hablar con el artista puertorriqueño durante un evento que tuvo lugar en Ciudad de México. "Sí lo vi, hablamos durante unos dos minutos, había mucha gente", dijo Duque durante la entrevista.

Durante esta breve conversación, según su relato, le preguntó sobre su visita a Medellín. Más allá de eso, no hubo ninguna otra interacción.

En las redes sociales se ha creado el rumor de que Rauw fue infiel.

Valeria Duque, quien se ha declarado fanática de Rauw Alejandro, reveló durante la entrevista que admira el aspecto físico del artista: "Él tiene su propio estilo, es más su personalidad".

Cuando se le preguntó si aceptaría una invitación del intérprete de "No me la molestes", Valeria no pudo evitar soltar unas risas.

Cabe destacar que la colombiana ha recurrido a la firma De La Espriella Lawyers, propiedad del abogado Abelardo De La Espriella, para tomar las medidas legales necesarias contra las personas que, según ella, la han difamado.

"Tomaremos todas las acciones contundentes ante organismos nacionales e internacionales para restaurar su honorabilidad moral", afirmó el abogado Juan Sebastián Duque en un video.