La costosa villa en Punta Cana donde Ester Expósito y Rauw Alejandro habrían pasado una noche

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro sigue generando un constante flujo de información sobre su vida personal. Se ha rumoreado que el músico le fue infiel a la artista con una modelo y que posiblemente esté saliendo con la cantante Camila Cabello, entre otros rumores. Ahora, el medio español Semana asegura que Rauw Alejandro se habría reunido en República Dominicana con la actriz Ester Expósito mientras aún estaba en una relación con su famosa ex pareja.

Según el medio mencionado, el 25 de julio de 2021 ambos se habrían encontrado en una exclusiva villa de lujo en la que una noche cuesta 12,000 euros. En ese momento, se especulaba que ambos podrían estar coqueteando, ya que después de que Expósito publicara un video bailando una canción del puertorriqueño, comenzaron a dar "me gusta" en sus respectivas cuentas de Instagram.

El cantante llegó al lugar, llamado Villa Tartaruga, con su asistente, mientras que la actriz de Élite llegó con una amiga. Ninguno de ellos compartió mucha información sobre su estancia en el lugar. De hecho, la revista señala que el músico no quería que su nombre apareciera registrado en ningún documento de reserva, pero no logró evitarlo, ya que la empresa que gestionó el viaje exigió el nombre y pasaporte de todos los ocupantes.

Villa Tartaruga, ubicada frente al Mar Caribe, cuenta con ocho habitaciones con vistas al mar, distribuidas en más de 3,000 metros cuadrados y situadas en una parcela de casi 6,000 metros cuadrados. En este lugar, ambos pudieron disfrutar de todo tipo de lujos y privacidad, ya que ofrecía muchas opciones para disfrutar de sus propuestas.

Rauw Alejandro y Rosalía ya se conocían en ese momento. La expareja se encontró por primera vez en 2019 en el lounge de un hotel en Las Vegas durante los Latin Grammys. Fue en septiembre de 2021, dos meses después del supuesto encuentro entre Rauw Alejandro y Expósito, cuando confirmaron su relación.

Rauw Alejandro ha eliminado todas las fotos con Rosalía (excepto una). Después de lanzar "Hayami Hana", su último sencillo en el que revela los motivos de su ruptura con Rosalía y le confiesa que no la olvida, ha dado un paso drástico para sacar a la catalana de su vida.

Según Semana, no hay rastro de su ex pareja en su perfil de Instagram. Hace unos días, el perfil del reguetonero estaba lleno de imágenes de él y Rosalía presumiendo su amor, pero ahora solo queda una. Fue publicada en abril y corresponde a un momento de la grabación del videoclip "Vampirosos" de la demo "RR".

Se desconoce si las ha eliminado permanentemente o simplemente las ha archivado. Lo único seguro es que el álbum de fotos que había compartido durante su relación con Rosalía ya no está. Solo queda una fotografía, que en realidad son dos si se accede a la publicación: la foto que precede a estas palabras y otra exactamente igual pero enfocada. En ellas se les ve sonriendo y muy cómplices, sin prever que meses después pondrían fin a su relación, una noticia que tomó a todos por sorpresa. También a él, como insinúa en "Hayami Hana": "No sé cómo dejar de pensar en ese último abrazo. Si supiera que sería el último, no la habría soltado".