El mensaje con el que Yailin confirmó su romance con Tekashi 6ix9ine y la reacción del rapero

Yailin y Tekashi 6ix9ine formalizaron su relación al punto de decidir vivir juntos entre Miami y República Dominicana, según informó People en español.

Ahora, Yailin confirma que no solo colabora musicalmente con el cantante de raíces mexicanas, sino también en su vida personal. "Colaboradores de vida", escribió la ex de Anuel AA junto a una imagen en la que se ve a Tekashi besándola en la mejilla.

El controvertido cantante no tardó en responder y agradeció que Yailin no estuviera con otro hombre durante su arresto en Florida. "Gracias por no engañarme cuando me arrestaron", escribió en el post de su novia.

Según informa People en español, Tekashi 6ix9ine fue arrestado ayer en Florida y fue ingresado en la cárcel del condado de Palm Beach. Después del incidente, Yailin utilizó sus redes sociales para burlarse de la situación. "Ves lo que te pasa cuando no me haces caso", escribió la intérprete de "Pa' ti" junto a la foto policial de Dani, como ella cariñosamente llama al cantante, quien también compartió una foto de ambos abrazados en un parque de diversiones.

Tras terminar su relación sentimental con Anuel AA en febrero, la cantante dominicana mostró públicamente su aflicción y despecho, incluso le dedicó una canción al puertorriqueño llamada "Narcista".

Meses después, la cantante se unió al polémico rapero Tekashi 6ix9ine, con quien grabó el tema "Pa ti" en junio. Agradecido por ello, el artista de raíces mexicanas la colmó de costosos regalos.

Desde entonces, la pareja ha sido inseparable, tanto que en julio cancelaron su presentación en los Premios Juventud después de que no se le permitiera la entrada al rapero a la isla.