Fallece el actor mexicano David Ostrosky a los 66 años

El actor mexicano David Ostrosky, conocido por participar en las telenovelas "María la del Barrio", el "Diario de Daniela" y la serie "La Casa de las Flores", falleció a los 66 años de edad.

La información la dio a conocer este jueves la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México.

Aunque no informaron las causas de su deceso, en abril pasado le detectaron cáncer y le amputaron un brazo, según dio a conocer en ese momento el medio TV y Novelas.

Esto lo llevó a retirarse de los escenarios y a abandonar las grabaciones de su último proyecto, la telenovela "Vencer la ausencia", que se transmitió en Las Estrellas de Televisa.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue Vencer la ausencia. Descanse en paz", expresaron en la cuenta de Twitter de la ANDI.

"Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: 'El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo'. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte", dijo en entrevista con Televisa David Ostrosky, de acuerdo con un artículo publicado en el Periódico El Universal.

David Ostrosky también trabajó en los melodramas 'Rosa Salvaje', 'El Vuelo del Águila' y 'La Antorcha Encendida'.