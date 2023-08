Video | Exactriz porno acusa a Ozuna de serle infiel con ella a su esposa y muestra las supuestas pruebas

El exponente de música urbana Ozuna ha sido acusado de serle infiel a su esposa y madre de sus hijos con la exactriz porno española Claudia Bavel, según el paparazzi español Jordi Martin.

En una entrevista en el programa peruano'Amor y Fuego', Martin reveló que Ozuna habría engañado a su pareja de más de 12 años, Taína Marie Meléndez, con Claudia Bavel, quien también habría tenido una relación con el cantante Bad Bunny y habría trabajado en la industria del cine para adultos.

Claudia Bavel confirmó la relación con Ozuna y expresó sentirse engañada, ya que él le había asegurado que estaba separado de su pareja. Según sus declaraciones, vio a Ozuna besándose con su esposa en un lugar donde coincidieron.

"Ha sido una relación basada en las mentiras, desde el primer día. La relación empezó en octubre del 2022, teníamos planes a futuro, me enamoré de él y me siento muy traicionada. Él me decía para irnos a vivir a Puerto Rico y quería formalizar nuestra relación teniendo un hijo", afirmó Claudia.

Jordi Martin también reveló que Ozuna se habría comunicado con él ofreciéndole una gran suma de dinero para evitar que la historia saliera a la luz. "Nos está ofreciendo muchísimo dinero, a la chica y a mí (me ofreció) cheque en blanco", señaló el comunicador español.

Esta no es la primera vez que Ozuna se ve en un escándalo del tipo sexual, en el 2019 causó tremendo revuelo la información de la filtración de un video con contenido XXX PARA para el público homosexual.

El reguetonero de origen dominicano y puertorriqueño admitió que sí es él quien sale en el controversial filme, pero aclaró que fue hace mucho tiempo y lo definió como "un error del pasado".

"Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino lo condeno", expresó a través de un comunicado de prensa circulado por su manejador Vicente Saavedra.

Extorsión de trapero asesinado: otro escándalo en la vida de Ozuna

Según publica la Revista People en español el abogado del cantante, Antonio Sagardía, confirmó en declaraciones a varios medios de comunicación que su cliente pagó "más de $50,000" al desaparecido artista Kevin Fret , quien lo estaba extorsionando con un video de carácter "íntimo".

"Alegaba el rapero que tenía un video que podía perjudicar a Ozuna y quería dinero [era] una típica investigación", explicó el letrado a Univision. "Él pedía cantidades indeterminadas, pero se llegó a hacer un desembolso grande para ver si él de alguna manera cesaba y desistía de estar afectando la tranquilidad y la paz de Ozuna y su familia".

