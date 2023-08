Muere famoso tiktoker "VonViddy" a los 32 años

Este miércoles 23 de agosto se informó que el comediante de la red social TikTok, Joe Muchlinski, de 32 años de edad y conocido como @VonViddy, habría fallecido por suicidio.

Su hermana, Martha Muchlinski, reveló la noticia a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Según los informes, el influencer se quitó la vida después de grabar su último video, en el cual se despedía de sus seguidores y expresaba su deseo de ser recordado como un "creador de contenido". El joven estadounidense tenía miedo de que la gente lo recordara como un "adicto a las sustancias" y "un alcohólico" que hizo sufrir a su familia.

Antes de su muerte, VonViddy admitió haber luchado contra una enfermedad mental durante mucho tiempo y quería que sus seguidores conocieran la realidad de su vida. "Quiero ser recordado como un creador de videos que hacía reír a la gente y como un creador de música", dijo.

"Aunque también formó parte de mí, preferiría no ser recordado como un adicto y alcohólico que hizo sufrir a su familia. Estoy muy agradecido por tener tantos seguidores. Ustedes significan mucho para mí. A pesar de todo, he tenido una vida fantástica. He viajado por todo el mundo y he hecho muchos amigos en diferentes ámbitos. No tengo nada de qué quejarme, solo tengo paz y amor para todos ustedes", concluyó el conocido tiktoker.

Línea de ayuda Llamando gratis al 809-200-1400, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos o de cualquier otra índole, que requieran apoyo psicológico inmediato por un especialista en salud mental, recibirán asistencia de 15 psicólogos expertos en emergencias de este tipo, desde el Centro de Contacto Gubernamental, con sus posiciones ubicadas en las Instalaciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).