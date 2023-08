Francisca responde a quienes la cuestionan sobre por qué ocultar su segundo embarazo

Con motivo de su segundo embarazo, la presentadora de televisión dominicana Francisca recibió una pregunta a través de Facebook que se repitió varias veces, así que decidió hacer un video para aclarar el asunto.

"¿Por qué ocultar el embarazo?" le cuestionaban a Francisca, quien hace poco dio a conocer la buena nueva de la llegada de su segundo hijo. De acuerdo a lo publicado por People en español, en vez de esquivar la pregunta, la conductora de Despierta América resolvió las dudas de sus curiosos seguidores.

"Quise hacer este video para responder y aclarar por qué de manera personal me guardé la gran noticia de que estaba esperando mi segundo bebé", comenzó su explicación.

"Yo no he ocultado o he escondido, todo lo contrario, en cuanto me entero mi primera reacción es contarlo a toda la gente que quiero y amo, que Dios me dio la oportunidad de crear vida porque un embarazo es un milagro", prosigue explicando.

¿Por qué lo guarda entonces? "Yo tengo la tradición, yo soy dominicana... En mi pueblo, muchas amigas mías, mucha gente latina que yo conozco se espera el tiempo prudente para compartir el embarazo. ¿Cuál es el tiempo prudente? Son tres meses. Hay que esperar esas semanas que son críticas para luego compartir la noticia de que estás embarazada porque, Dios guarde y proteja, pero la realidad es que muchas mujeres pierden los embarazos antes de los tres meses. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso", aclaró.

De manera amigable, reconoció que para ella es muy incómodo tener que ir a trabajar tratando de taparse por todos lados "para evitar las preguntas", precisamente porque ella no quiere ocultar nada.

Pero la seguridad y la responsabilidad van primero. "Uno simplemente se cuida, ora mucho y le pide a Dios que todo transcurra y pase bien con ese pequeño milagro que han puesto en tu pancita. No se trata de ocultar ni de la gente de televisión, no es un misterio ni un enganche para las redes. No es nada de eso, simplemente muchas mujeres decidimos esperar a que nos den el ok para compartir que estamos esperando la bendición", concluyó la feliz madre.