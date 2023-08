La confesión de Luis Fonsi sobre el polémico divorcio de Adamari López y la petición que ella le hizo

Han pasado 14 años desde el mediático divorcio entre el cantante Luis Fonsi y la actriz Adamari López. En una reciente entrevista para el canal de YouTube El Molusco TV, Fonsi habló abiertamente sobre las razones que llevaron a su separación y divorcio de López, así como su experiencia durante ese polémico proceso.

Los famosos puertorriqueños estuvieron casados durante cuatro años, de 2006 a 2010. El matrimonio terminó en medio de controversia, con López acusando a Fonsi de supuesta infidelidad y de expresar falta de atracción hacia ella después de su mastectomía, según lo escrito en su libro "Viviendo".

Ahora, Fonsi ofrece su versión de los hechos en medio del lanzamiento de su canción "Pasa la página (Panamá)", que algunos consideran contiene indirectas hacia su ex esposa.

"Yo no he hablado de esto en 14 años, he guardado silencio porque podría haber dicho cualquier cosa y la gente no me habría escuchado o no me habría creído, y habría quedado como 'El Malo'", confesó Fonsi.

"Asumí la decisión de callarme, como dice la canción, para no hacerme la víctima. Me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya ha terminado, porque ya he pasado página y porque soy el hombre más feliz del mundo", aseguró.

Fonsi recordó que cuando anunció su separación, intentó defenderse de los ataques y acusaciones que recibió.

"Sí, emití un comunicado en ese momento cuando fui atacado, donde expuse los hechos. Dije: 'Esto es lo que sucedió, me casé y cuatro años después tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz'", reveló.

"Todas las relaciones que no funcionan requieren que uno alce la mano y diga: 'Oye, también quiero ser feliz'", compartió.

Fonsi también habló sin tapujos sobre quién podría haber sido el responsable del fracaso de su matrimonio con la actriz de "Bajo las Riendas del Amor".

"¿Y de quién fue la culpa? Jamás voy a entrar en detalles ni sacar trapos sucios", aclaró.

"Jamás diré una palabra negativa sobre ella, nunca lo he hecho y no lo haré, porque he decidido quedarme con los momentos bonitos que vivimos, y vivimos muchos momentos muy, muy bonitos", insistió.

Video de Molusco TV: A partir del minuto 26:40 habla de su expareja

Fonsi explicó que el matrimonio con López "no funcionó": "No todas las relaciones funcionan, y eso es una realidad que nos sucede a todos. Uno sigue adelante y siempre sigue con una sonrisa".

Durante la separación de los artistas, surgieron especulaciones de que Fonsi supuestamente abandonó a López.

Fonsi se defendió de esta versión: "Cuando escucho la palabra 'abandono', no encaja con la historia real".

"Encaja con una narrativa que se creó y se dibujó, adecuada para una novela, pero no es la vida real. Aquí nunca hubo abandono", afirmó.

"Cuando nos separamos, no fue por ningún escándalo ni guerra. Nos separamos con mucho amor, de hecho", confesó.

"Fue difícil porque nos reuníamos y ambos llorábamos todos los días. Fue difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor. Son cosas que suceden", aseguró el cantante de 45 años.

En cuanto a lo que López le pidió a Fonsi después de su separación, el cantante de "Despacito" reveló que durante las reuniones para concretar el divorcio, ella le pidió los embriones.

"Antes de que ella comenzara su tratamiento (contra el cáncer), obviamente queríamos formar una familia. Estábamos muy bien y realizamos el tratamiento de los embriones, donde se fertilizan y se guardan en caso de que la quimioterapia afecte el proceso", contextualizó Fonsi, recordando que López fue diagnosticada con cáncer de seno en 2005.

"Nunca se discutió el tema de la familia durante el matrimonio porque ella se fue a México a trabajar. Cuando nos separamos, ella dijo: 'Lo único que te pido son mis embriones, los quiero'", relató.

"Creo que ella pensaba que yo le diría 'no' en su cara, lo cual fue lo que mi abogada y mucha gente me recomendó. Me decían: '¿Cómo vas a hacer eso? Si te estás separando, ¿cómo vas a hacer las cosas al revés? No hay nada mejor que separarse cuando no hay niños de por medio. ¿Qué pasa si conoces a otra persona y luego tienes un hijo...?'", contó Fonsi sobre las opiniones de su equipo ante la petición de su ex esposa.

Fonsi dijo que no podía vivir sabiendo que le "quitaría" a López "su única oportunidad de tener un hijo": "Sabía lo importante que era la familia para ella".

"Le dije que 'sí', no solo eso, sino que yo también tenía que ser el padre. Tenía los mismos derechos, esto no era una donación. Desafortunadamente, fui 'El Malo' porque fui yo quien tomó la decisión de separarnos, y lo entiendo. Pero siempre es importante tener toda la información antes de juzgar", pidió.

Actualmente, Luis Fonsi está casado con Águeda López desde 2014. Adamari López estuvo en pareja con Toni Costa durante una década y tuvo una hija con él, Alaïa. Se separaron en mayo de 2021 y López sigue soltera.