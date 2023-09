Fallece El Viejo Liopo, considerado el instagramer dominicano más longevo

Este lunes falleció El Viejo Liopo, considerado el instagramer dominicano de mayor edad, según confirmó el periodista Chilote Torres en una llamada a su hermana Altagracia Severino.

El manager de Liopo, Héctor Rijo, publicó un video en la cuenta oficial de Instagram del fallecido, confirmando su muerte sin revelar la causa. Leopoldo Severino, conocido por sus reacciones ante comentarios y bromas, luchaba contra un cáncer de esófago.

En el pie de video, Rijo expresó su dolor y despedida: "Con el corazón roto hoy le digo adiós a un amigo que me acompañó y me enseñó la lección más grande de humildad y amor al prójimo. No habrá formas de explicar lo que significó nuestra amistad. Dios te tenga a su lado querido amigo, descansa en paz. Tu partida ha dejado un vacío".

El Viejo Liopo, con un millón de seguidores en Instagram, era conocido por sus videos jocosos y chistosos que alcanzaban millones de reproducciones.