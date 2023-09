Rafael Paz confiesa a Caroline Aquino que es su " crush" de toda la vida

El candidato a alcalde por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Paz, le confesó a la comunicadora Caroline Aquino que ha sido su crush la vida entera.

Al ser entrevistado en el programa "2night X la Noche", que conduce Aquino junto a Nahiony Reyes, manifestó: "Yo soy un hombre con los pies plantados, bien firme, y no me importa si me caliento con alguien yo digo lo que pienso, tú sabes que Caroline ha sido un crush mío la vida entera".

El excandidato a senador reveló que incluso tuvo una relación con una chica porque se parecía a Aquino.

Sus declaraciones provocaron un gesto de sorpresa en Aquino.

Al ser cuestionado por Nahiony sobre su estado civil, Paz respondió que actualmente se encuentra soltero.