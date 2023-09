Sarodj Bertin reacciona a ataques de dominicanos por apoyar canal de riego en río Masacre: "No los culpo"

Haciendo un llamado a la calma y a la tolerancia, la ex Miss Haití Sarodj Bertin ha respondido a las fuertes críticas que ha recibido por su apoyo a la construcción de un canal de riego en el lado haitiano del río Masacre, una polémica obra que ha tensado la situación en la frontera.

"La verdad sí he recibido varios ataques, yo no los culpo porque entiendo que están hablando desde la emoción del momento. Creo que las aguas están muy agitadas de ambos lados y lo que quiero llamar es a que nos calmemos, seamos tolerantes y respetuosos (...), porque aunque tengamos opiniones distintas, no significa que debamos faltarnos al respeto', respondió la también comunicadora y abogada haitiana a un seguidor que lamentó los ataques que está recibiendo de los dominicanos.

El pasado viernes, la también cantante urbana causó gran polémica al expresar su opinión sobre la necesidad de construir un canal de riego en el lado haitiano.

"¿Están de acuerdo en que República Dominicana utilice canales de riego del río Masacre para su agricultura? Si están de acuerdo en que República Dominicana lo haga, porque ya existen esos canales creados por la RD, ¿por qué no estarían de acuerdo en que Haití también realice un canal de riego en su lado para poder utilizar esa agua para la agricultura?", defendió la actriz la polémica obra que ha acaparado titulares a nivel regional.

Según su opinión, esto no desviaría el río como se ha dicho. "Esa agua que quiere sacar Haití a través del canal es para la agricultura, al igual que la utilizan en la República Dominicana; eso no puede ni va a desviar el río, se están confundiendo porque están utilizando la palabra desviar. Ese río desemboca en el mar. Esa agua se va para el mar. Utilizar un poco de esa agua para la agricultura o para los pueblos que están cerca tanto del lado haitiano como del lado dominicano no está mal, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿ustedes díganme si yo tengo razón o no?".

"El río es considerado bilateral, porque aunque el río empieza y termina en la República Dominicana, hay ríos haitianos que desembocan ahí y ríos dominicanos que desembocan ahí. La República Dominicana tiene canales de riego para su agricultura y Haití está haciendo un canal de riego para su agricultura", añadió, aclarando que lo que se necesita son acuerdos. "Cada vez que hay un problemita entre RD y Haití, hay grupos de gente que lo quieren poner más grande de lo que es. No hay forma humana de desviar ese río porque desemboca en el mar", concluyó.

Como era de esperarse, esto generó miles de críticas, muchos le recordaban que la obra del lado haitiano no era construida por el gobierno, sino por particulares, algo que viola los tratados bilaterales.

Formada en República Dominicana

Bertin se crió y formó en la República Dominicana, donde aprendió a hablar español e inglés, además de su francés y creole nativos. Además de su desarrollo en el área de las comunicaciones, donde ha trabajado en programas como Telenoticias y Aquí se habla español, la modelo también se ha formado en el campo del derecho. De 2003 a 2010, estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y es abogada de derechos humanos.

Ha trabajado para la Alianza Internacional para la Recuperación de Haití.