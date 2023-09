Tiziano Ferro se divorcia de su marido y cancela gira

El artista italiano Tiziano Ferro se divorcia de su esposo y pone en pausa su carrera. Luego de cuatro años de relación Ferro anunció por su cuenta de Instagram que está en proceso de separación de su marido, Victor Allen.

"Como siempre, ya sea alegría o dolor, les entrego mi historia. Desde hace algún tiempo he estado lidiando con la dolorosa separación de Victor. La enfrenté en silencio protegiendo la confidencialidad de todos. Recientemente hemos iniciado las prácticas de divorcio", escribió.

El intérprete de "Adiós Mi Amor", conoció a Allen hace seis años y se casaron en julio de 2019 en Sabaudia, en la costa del Lacio, en Italia.

En el comunicado, el artista explica que esta en un momento delicado y que toda su atención está centrada en proteger a sus dos hijos. "Ahoja mismo no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia".

Junto al anuncio de la separación y por la delicada situación Ferro cenaceló todos sus compromisos laborales porque no puede salir de California con sus hijos, ni dejarlos atrás, porque están predominantemente bajo su cuidado: "Me veo obligado a cancelar todos los compromisos asumidos con ustedes para presentar mi primera novela: una cita que esperaba desde hace toda la vida", agrega.

El artista agregó "he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, me emocioné muchísimo con la idea de presentarles este libro. Pero con gran tristeza y dolor en el corazón, me veo obligado a cancelar mi gira de presentación".

En el mensaje, publicado en tres idiomas, se disculpa por tener que cancelar todos los compromisos adquiridos en Italia, "especialmente la presentación de su novela" porque su prioridad son sus hijos y asegura que "este momento oscuro pasará. "Volveremos a cantar y reír, a hablar de mi libro, de mi vida, de nuestra vida".

Tiziano Ferro y Victor Allen tuvieron a sus dos hijos en Estados Unidos en febrero de 2022, una niña y un niño a los que llamaron Margherita y Andrea. Nunca han dado más detalles de los pequeños, ni siquiera cómo vinieron al mundo o la fecha de su nacimiento.

El cantante anuncio por redes sociales que se había convertido en padre: "Dos llamadas telefónicas me hicieron el hombre más feliz del mundo. La primera hace unos meses: una niña. La segunda unas semanas más tarde: esta vez un niño (...)", escribió en su cuenta de Instagram.

Tiziano había expresado en una entrevista a la revista Grazia que su mayor deseo era que Italia reconozca que sus hijos tienen dos padres o madres del mismo sexo.