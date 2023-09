Actor revela cuánto le pagaba programa "Caso Cerrado" por dramatizar sus casos

Caso Cerrado ha sido uno de los programas más exitosos de la televisión hispana. A pesar que desde hace varios años dejaron de grabarse nuevos episodios, el espacio, que conduce la doctora Ana María Polo, sigue siendo parte de la programación de Telemundo.

Si bien los casos que se presentan en el programa "son reales", Polo nunca ha ocultado que algunos están dramatizados por actores para proteger la privacidad de sus protagonistas.

Uno de los actores que participó en su momento en el programa fue el colombiano Rafael Pedroza, quien ha formado parte del elenco de exitosas series como Pablo Escobar, El patrón del mal, Sin senos no hay paraíso, El secretario y Oye bonita, entre otras.

"Sí, yo soy el de ese video. Claro, yo actué ahí", confirmó a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok luego de que el caso volviera a la luz y muchos de sus seguidores le preguntaran sobre ello.

"La gran mayoría de los casos son casos reales, pero los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia y entonces por eso contratan a los actores", explicó.

"Mucha gente me dice 'no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira'. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso", aclaró el también cantante y dramaturgo.

Pedroza también reveló cuánto dinero recibió por dramatizar el caso.

"Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión obviamente desde Colombia hasta Miami.Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje...", afirmó.