Protagonista de La casa de papel y su dura crítica contra Shakira

Una vez que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, muchos famosos se han posicionado a favor de alguno de ellos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/28/whatsapp-image-2023-09-28-at-9.41.55-am.jpeg

Ahora, el actor Jaime Lorente López, reconocido por su trabajo en la famosa serie española "La casa de papel", se pronunció reprobando a la también compositora, quien recientemente lanzó el tema "El jefe" al ritmo de música regional mexicana, donde se dice que hace alusión a su exsuegro Joan Piqué Rovira.

"Que pereza das Shakira", escribió Lorente López en su cuenta de Twitter.

Como reseña People en español, as reacciones ante este comentario no se hicieron esperar en contra del también cantante.

"A lo mejor lo de 'dar pereza' no es lo más adecuado para que justamente lo uses tú..."; "Y este actúa, perdón no veo el nombre de Javier Bardem o el de Antonio Banderas, al menos el de Mario Casas"; "Tuve que googlear al tipo para saber quién es y el muy 'aburrido' apenas tiene 13M de vistas en todo su canal de YouTube ¡¡¡¡ósea!!!!"; "Cuando un hombre, sobre todo los de música regional o grupera, hacen canciones tirándole a la novia, esposa, amiga, etc., que los engañó o no les hace caso está bien, pero cuando una mujer lo hace ¿es ardida? Que machismo... es música y cada quien se expresa como quiere", fueron algunos comentarios.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto y, pese a los señalamientos y polémicas, sigue trabajando y cosechando triunfos. De hecho, ha recibido una serie de reconocimientos que incluyen haberse convertido en la primera latina en recibir el premio Vanguard Award en la reciente entrega de los MTV Music Award.