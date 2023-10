Tiktoker llora porque la batería de su nuevo iPhone le dura poco

Una tiktoker de España se ha vuelto viral tras grabarse llorando debido a la impotencia que sintió al ir a una tienda porque la batería de su nuevo teléfono dura poco y no le resolvieran el problema.

Alicia, quien se hace llamar @byhermoss en las redes sociales, ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios, sobre todo críticas.

"Ya saben que algunos iPhones están funcionando mal y al mío lo que le pasa es que no le dura la batería. Y yo necesito que le dure, como a este otro que me dura 24 horas, que es mi móvil anterior", expresó sentada en el interior de un vehículo.

La joven explica que, aunque tenía un celular que funcionaba bien, quiso comprarse uno de nueva generación para mejorar la calidad de sus publicaciones, no obstante, se sintió insatisfecha por la duración de la batería.

Cuando se dirigió a la tienda para que un técnico lo revisara la respuesta que le dijeron fue: "Eso es lo que hay".

"¿Pero cómo que es lo que hay? Te estoy diciendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y que a mí justo me va mal, porque no es normal que, a las once de la mañana, ya no tenga batería y el otro me dure hasta las once de la noche", agregó la influencer.

Pese a que en la tienda le ofrecieron un reembolso, la tiktoker sintió que la trataron mal.

Tras publicar las imágenes en las redes sociales decidió eliminarlas, pero el material fue rescatado por los internautas y se viralizó.