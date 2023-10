Karol G cubre el tatuaje de Anuel AA

Luego de concluir su gira por Estados Unidos, Karol G se dirigió a París para disfrutar de su famosa Semana de la Moda. Durante este evento, la cantante colombiana sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje en lugar del nombre de Anuel AA.

Karol G había estado en proceso de eliminar el nombre de su ex, Emmanuel (nombre real de Anuel AA), que tenía tatuado en su mano. Después de difuminarlo, decidió cubrirlo con un nuevo dibujo para eliminar cualquier rastro del nombre anterior.

Según el medio Cibercuba, en la Gala BoF 500 (Gala Business of Fashion 500) celebrada en la capital francesa este fin de semana, Karol G mostró por primera vez el nuevo tatuaje: un cuchillo grabado en la misma zona. Para la ocasión, lució un vestido negro con una apertura lateral y un detalle plateado en el pecho, que le daba un aspecto futurista. Complementó su atuendo con joyas, un maquillaje sutil y su cabello rosa y rubio peinado hacia atrás.

Casey Cadwallader, director creativo de Mugler, acompañó a Karol G en este evento y fue el responsable del diseño del vestido que lució.

Los seguidores de Karol G no pasaron por alto la ausencia del tatuaje con el nombre de su ex y lo celebraron en las redes sociales. Algunos mensajes expresaron: "Qué bien que finalmente ella cerró ese ciclo y ese tatuaje indica que finalmente lo ha superado. Se ve radiante", "El tatuaje de su mano ya no existe, por finnn :)", "Los seres humanos estamos en constante evolución. Me alegra mucho que se borre lo que se tenga que borrar" y "Por fin, esa etapa ha terminado... no más tatuaje del pelón".