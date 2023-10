Adamari López reacciona a declaraciones de Luis Fonsi: "Yo pasé la página 14 años atrás, creo que él lo hizo ahora"

Adamari López habló de la canción de su ex Luis Fonsi "Pasa la página". Si bien muchos aseguran que Adamari había mandado indirectas a Fonsi en sus redes sociales tras el polémico lanzamiento musical, esta vez habló abiertamente con Karla Martínez de Despierta América (Univision) sobre el tema.

¿Cuándo pasaste la página? "Cuando hice mi libro Viviendo, hace 14 años", dijo López. "Creo que él la pasó ahora, yo la pasé 14 años atrás", afirmó la actriz y presentadora puertorriqueña. Al preguntarle si fue feliz en su matrimonio con el cantante, López dijo: "muy feliz, y me ayudó a salir de un momento durísimo. Era mi pareja y fue de lo que quizás más yo me agarré para poder salir adelante. Fue esa ilusión de casarnos, de formar una familia para toda la vida. Y esa misma persona, con la que yo tenía esa ilusión también en su momento me causó el mayor dolor".

López —quien es madre de Alaïa, de 8 años— añadió sobre su ex, quien hoy está casado con la modelo española Agueda López: "Aunque fue duro, me hizo encontrar otra fortaleza que yo tampoco sabía que tenía. Y Papa Dios me ha dado bendiciones grandísimas. Yo solo tengo agradecimiento para la vida, para la gente que ha pasado a mi alrededor. Tengo buenos pensamientos y buenos deseos. Rezo mucho por la gente que ha pasado por mi vida".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/03/gettyimages-117405687_1.jpg Foto de archivo de Luis Fonsi y Adamari López, quienes estuvieron casados durante tres años y cuyo divorcio fue uno de los más mediáticos de mediados de los años 2000. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte Luis Fonsi asegura que la canción no es dedicada a su ex Adamari López, aunque muchos aseguran que la letra y la modelo que aparece en el video musical, les recuerda a Adamari.

López habló también de su exprometido Toni Costa, padre de su hija. "La niña necesita su tiempo con su papá y su papá se desvive por ella. Él está pendiente de su niña, él quiere pasar tiempo con ella. Ella quiere pasar tiempo con él. ¿Por qué yo le robaría a ella la oportunidad de crecer sana emocionalmente teniendo una relación linda con su papá? Yo no me considero capaz".

La codiciada soltera cuenta qué busca en un futuro compañero de vida. "Me gusta un hombre que tenga buen sentido del humor", confesó. "Un hombre que quiera un hogar, una familia para toda la vida. No quiero un rato con alguien, quiero una vida en familia. Un hombre que tenga una estabilidad, que sea independiente, me encantaría un hombre que tuviera hijos".'