¿Demasiada Taylor?; Kelce dice que hay cobertura 'exagerada' de Swift en TV durante los partidos

Tal vez ha habido demasiada Taylor y muy poco Travis.

Travis Kelce coincidió el miércoles con la idea de que la cobertura televisiva de la NFL ha "exagerado" en la cantidad de veces que muestra a Taylor Swift en pantalla, presenciando partidos de los Chiefs de Kansas City las últimas dos semanas.

Swift estuvo en un palco el domingo por la noche en el estadio MetLife durante la victoria de los Chiefs sobre los Jets de Nueva York en horario estelar. Jason Kelce, quien juega con los Eagles de Filadelfia, le dijo a su hermano durante el podcast "New Heights" que las cámaras mostraron no menos de 17 veces el palco durante el partido.

"¡Diablos, es una locura!", reaccionó Travis Kelce. "Eso es como una vez en cada serie ofensiva".

Travis reconoció que es divertido cuando las cámaras muestran a gente famosa que asiste a un partido. Swift estaba en un palco con los actores Ryan Reynolds, Blake Lively y Hugh Jackman.

"Pero al mismo tiempo, creo que están exagerando un poco, seguro, especialmente mi situación", añadió Travis.

Ian Trombetta, vicepresidente senior de la NFL para redes sociales, influencers y contenido de marketing, dijo en una entrevista con The Associated Press que la liga quería "asegurarse de mantenerse en una postura que celebra pero en una posición en que no se sobrecomercialice esto de alguna forma".

Trombetta destacó que "siempre se habla sobre diferentes personalidades que asisten a diferentes partidos, pero esto tomó vida propia, y creo que en gran parte tiene que ver con el alto nivel de interés en Taylor y lo que pasa con su vida personal, así como la de Travis".

Jason Kelce consideró que la NFL simplemente no está acostumbrada a tener tantas celebridades en sus partidos. Dijo que es más común en los encuentros de la NBA, donde se muestra a las personalidades un par de veces, pero después se regresa al juego.

Ese no ha sido el caso en los últimos dos domingos, cuando los Chiefs han sido algo eclipsados por la presencia de la estrella ganadora del Grammy.

"Te diré una cosa, nunca se sabe, te podrían sorprender lanzando una gran hamburguesa con queso y quedarías como un idiota, ¿sabes a qué me refiero?", dijo Travis Kelce en el pódcast. "Hay ciertas cosas por las que no quieres estar en TV todo el tiempo".