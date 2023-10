Ana Carolina preocupada por su hija: "Se deprime porque le dicen gorda y porque llega en Uber a los host"

La modelo de redes sociales Ana Carolina se mostró preocupada por los ataques que reciben las figuras públicas a través de las redes sociales sin saber el daño que se les hace; en su intervención en el programa radial para el que trabaja, la también influencer puso como ejemplo a su hija Litzy, quien, según ella, recibe constantes ataques, entre otras cosas, por su aspecto físico. Además, le hacen bullying porque llega en Uber a su lugar de trabajo en una discoteca como host.

"No debería contar esto, pero lo voy a contar para que le sirva de ejemplo a las madres", comenzó contando ante sus compañeros del espacio radial. "Como ustedes saben, yo tengo una hija de 20 años que está recién parida, tiene dos meses, está pasando ahora mismo por su depresión posparto por el mismo Instagram".

"Ella se va a trabajar como host para darle lo que ella quiera a su niño porque es una responsabilidad de ella y su papá. Si yo tengo que ayudarle en algo, le ayudo, pero no cargo con la responsabilidad de ella porque ella tiene que ser responsable. Es la forma de yo enseñarla. Últimamente, me está llegando muy triste a la casa y yo me tuve que sentar a hablar con ella, ¿tú sabes por qué? Porque le dicen gorda y porque ella llega en Uber a los host", explicó.

Ana Carolina hizo un llamado a la empatía del público y a no atacar de forma tan cruel sin saber el daño que pueden llegar a hacer.

"Tuve que hacer un lío y comprarle un carro a ella para que se sienta bien porque ella tiene depresión posparto, porque llega en Uber a los host y porque está gorda. Lo que la gente no entiende es el daño que le hacen a las demás personas sin saber cómo se sienten emocionalmente".