La afirmación de Eugenio Derbez que generó debate entre figuras criollas

En el año 2018, el actor mexicano concedió una entrevista a Adela Micha para el portal financiero Bloomberg, la cual se volvió viral por un comentario que Derbez hizo con respecto al trabajo de jóvenes que se desempeñan como community manager o que se dedican a posicionar perfiles en redes sociales.

Durante esta conversación, el actor de "No se aceptan devoluciones" se mostró molesto cuando una persona que quiere trabajar con él solo le pregunta sobre el salario que podría obtener por sus servicios.

Sin embargo, fue el mismo Eugenio Derbez quien en el año 2018 publicó en su entonces cuenta de Twitter la entrevista completa, diciendo que las personas deberían verla completa para entender bien y no sacar de contexto la respuesta, que según él, fue lo que pasó.

Tras la publicación del corte en las redes sociales de Diario Libre, varios humoristas, actores y comunicadores dominicanos reaccionaron a lo dicho por el humorista mexicano más internacional en la actualidad, algunos a favor y otros en contra.

El comediante Gerard Ogando se mostró "totalmente de acuerdo" y lo argumentó de la siguiente manera: "Solo con estar al lado de una persona que te sume, sea él o cualquier otra persona, si está por encima de ti y tiene las relaciones con las que puedes llegar a lograr tus objetivos, pues en lugar de pensar en cobrar deberían pensar en pagar por la oportunidad de ese entrenamiento al lado de un experto. Bendiciones para el mejor humorista latinoamericano después de don Roberto Gómez Bolaños, Eugenio Derbez".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/09/whatsapp-image-2023-10-09-at-4.01.24-pm.jpeg

Su opinión generó muchas desacuerdos, algo que llevó al humorista a reaccionar nuevamente, pero esta vez de una forma más contundente: "Estos jóvenes no piensan, después se quejan de que cuando van a pedir su primer empleo les preguntan por su experiencia laboral, cómo van a tener experiencia si solo están pensando en dinero. ¿Sabes lo significativo que es que te pregunten por tu experiencia laboral y responder con Eugenio Derbez? Si esa empresa te iba a pagar 100,000 pesos, te dará 300,000 porque asumirán que era lo que te pagaba Eugenio. No piensan".

Uno que no parece estar tan de acuerdo con lo expresado por Eugenio Derbez fue el actor Johnié Mercedes, quien dijo lo siguiente: "Ya no son los mismos tiempos románticos de los 60, 70, 80; ahora es diferente... ¿ok, qué emoción trabajar contigo, me encanta, y cuál es el presupuesto para ese trabajo? Es lo correcto, incluso, considerado fue la persona que en lugar de preguntar no dio su tarifa de trabajo".

José Castillo, influencer de viajes conocido como Aquaman, pidió a la gente ver más allá del corte: "Primero analicen lo que quiere decir. Vean la entrevista completa para entender el contexto. Soy el vivo ejemplo de lo que él explica, me pasó y me fue bien. Eugenio Derbez tiene toda la razón... mi generación buscaba estar cerca de los grandes hasta de gratis pues sabíamos que creceríamos... hoy los jóvenes aman más la remuneración inmediata... es como: la dopamina instantánea".

El instagramer Miguel Ángel Filpo Pena, conocido como Niti3, aseguró que no trabajaría con nadie si no se le paga su dinero: "Es como que Daddy Yankee me diga vamos a trabajar juntos niti3 y yo le pregunte cuándo él me va a pagar, qué estupidez. ¡Trabajas con una persona como Eugenio y el dinero llega solo! Perdió la oportunidad de su vida, qué huevo puso".