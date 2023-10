"Yompy", conocido por su contenido con "El Viejo Liopo", arrestado por supuesto abuso sexual a una menor

Fue arrestado este lunes el creador de contenidos para Instagram Héctor Julio Rijo de Los Santos, mejor conocido como Yompy, quien se dio a conocer por subir videos de corte chistosos con el fallecido El Viejo Liopo, por supuestamente abusar sexualmente de una joven en San Pedro de Macorís.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer por medios digitales, la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, es la hermana menor del exponente urbano "Chiky el de la vaina", quien presentó la denuncia el pasado 13 de septiembre.

La información indica que se le imputa la violación a los artículos 331 del Código Penal Dominicano y violación a la Ley 136-03 sobre Protección al menor.

Este suceso ocurre un mes después del fallecimiento del Viejo Liopo, hecho que Yompy dio a conocer en sus redes sociales.

"Con el corazón roto hoy le digo adiós a un amigo que me acompañó y me enseñó la lección más grande de humildad y amor al prójimo. No habrá formas de explicar lo que significó nuestra amistad. Dios te tenga a su lado querido amigo, descansa en paz. Tu partida ha dejado un vacío", escribió en ese momento.

El Viejo Liopo, con un millón de seguidores en Instagram, era conocido por sus videos jocosos y chistosos que alcanzaban millones de reproducciones. El perfil es manejado por Yompy.