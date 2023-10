Boda de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se realizaría en República Dominicana con la exclusión de varios familiares

Faltan pocos días para la boda de la modelo Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel con el empresario venezolano Danilo Díaz, acontecimiento que ha impactado en redes sociales desde el anuncio de su compromiso. Y que, según medios mexicanos y algunas figuras cercanas a la pareja, podría realizarse en un exclusivo lugar de la República Dominicana, al menos es uno de los posibles lugares que se manejan.

Otra de las posibles sedes del evento podría ser algún lugar de Europa como La Toscana, una de las 20 regiones que conforman la República italiana, y uno de los lugares más emblemáticos.

Osmel Sosa aseguró en febrero que la boda sería en República Dominicana

Fue durante su estadía en La Casa de los Famosos 3 (Telemundo), donde Osmel Sousa, cercano al novio, mencionó que una vez saliera del reality tiene pensado viajar al Caribe para un compromiso social. "Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes que se casa la hija de Luis Miguel", comentó el también empresario.

"[Se casan] en La Romana", detalló. "Entonces yo le digo a ella que haga la boda en Altos de Chavón", continuó, refiriéndose a una villa estilo mediterráneo ubicada en dicha cuidad dominicana.

Los que no irían a la boda

Una de las muchas cosas que se especulaban en torno a esta ceremonia era la lista de invitados que formarían parte de la gran celebración en la dinastía Pinal, pero más aún, saber quiénes fueron las personas que Michelle y Danilo han dejado fuera de esta cotizada lista.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas llegará al altar tras varios años de relación. Por lo que su padre ha cancelado una fecha de su actual gira programada en Tampa, Florida, para hacer presencia en la boda de su hija.

Hace unas semanas, la joven de 34 años estuvo en Ciudad de México, donde fue invitada especial a un evento de la prestigiosa casa de joyería Tiffany & Co y además convivió con su bisabuela Silvia Pinal en una "preboda". En el evento, la modelo dijo que espera con ansias el día de su enlace nupcial, aunque algunos de sus familiares no vayan a estar presentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/11/60ad53c390efe.r-d.666-312-0.jpeg Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, llegará al altar con el empresario venezolano Danilo Díaz. (FUENTE EXTERNA)

"Mi familia siempre está en corazón y alma. Muchas veces no podemos estar presenciales, pero lo que más importa es tener el apoyo y el cariño, aunque sea de lejos", expresó.

Aunque la hija mayor de Luis Miguel no ha hecho declaraciones sobre su lista de invitados, ya se conoce quiénes de sus familiares no recibieron invitación para el mediático evento, pese a que forman parte de su lazo sanguíneo.

Se conoce que Silvia Pinal, bisabuela de Michelle, no podrá asistir a la boda debido a su estado grave de salud y avanzada edad, por lo que un traslado hacia el destino de la boda podría ser riesgoso. Ante esto, la familia ha decidido que la artista de 92 años permanezca en su casa en Ciudad de México.

Sin embargo, una de las que brillará por su ausencia es la cantante Alejandra Guzmán, quien tampoco recibió invitación a la boda de su sobrina nieta, pese a que cuando Michelle era adolescente se les veía juntas en eventos públicos y convivían cordialmente.

"No me han invitado, pero ella sabe que la adoro. Es mi ahijada. Qué bueno que encontró su vida, qué bueno que está enamorada. Es una chavita muy inteligente y me da gusto que salga adelante por sí misma, sin utilizar a sus papás", expresó la rockera hace unos días.

Respecto a su tía Frida Sofía Guzmán, uno de los motivos podrían ser las recientes polémicas donde acusó a la modelo de robarle "un fajón de dinero" a Silvia Pinal en el pasado.

Tampoco irán a la boda sus tías abuelas, la cantante Rocío Banquells y la actriz Mary Paz Banquells, hermanas de Sylvia Pasquel. Así lo confirmó la política y cantante.

"Michelle es una chica a la que sí tratamos de bebé, de chiquita. Yo entré al parto con Sylvia y Stephie. Ahora de grande la he visto cuatro veces en mi vida. Ella no vive en México, no hemos tenido oportunidad de compartir como familia. Pero está en todo su derecho. A una boda, a un paso tan importante en la vida de un ser humano, tienen que ir las personas que están allegadas y quieres ver en ese momento", dijo Rocío a Ventaneando.

Familiares que sí están invitados

Respecto a quienes sí estarán presentes en el evento, se tiene confirmado a su círculo familiar más cercano: su abuela Sylvia Pasquel, su mamá Stephanie Salas, su hermana Camila Valero y la actual pareja de Stephanie, Humberto Zurita.